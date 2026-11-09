Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ο 75χρονος Ιδομενέας Αβραμάκης ήταν ο τελευταίος που τερμάτισε ξυπόλυτος και με αρχαιοελληνική ενδυμασία

Στον τερματισμό τον υποδέχτηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία του απένειμε το μετάλλιο του αγώνα, δημιουργία του Κυριάκου Ρόκου, επιβραβεύοντας την επιμονή και τη θέλησή του να ολοκληρώσει τη διαδρομή.Ο 75χρονος δρομέας έστειλε, μάλιστα, το δικό του μήνυμα προς όλους, προτρέποντας τον κόσμο να γυμνάζεται. «Τρέξε για να μην σε τρέχουν», είναι το σύνθημα που, όπως είπε, τον συνοδεύει.Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος, που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ, ολοκληρώθηκε με επτά ρεκόρ: δύο στη διαδρομή και πέντε στις διοργανώσεις του διημέρου.Περισσότεροι από 78.000 δρομείς συμμετείχαν στο κορυφαίο δρομικό γεγονός, το οποίο αποτέλεσε και ένα πρώτο θετικό τεστ για την προσπάθεια πιστοποίησης της Αθήνας ως διοργανώτριας πόλης του πρώτου ανεξάρτητου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου, που προγραμματίζεται για το 2030.Το επόμενο ραντεβού με τους δρομείς όλων των ηλικιών και των αποστάσεων ανανεώθηκε για το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου του 2027.