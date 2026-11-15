Θεσσαλονίκη: Πήραν 630 χρυσές λίρες με τηλεφωνική απάτη από 67χρονη – Το κόλπο που της έστησαν

Τηλεφωνική απάτη κατήγγειλε 67χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη. Επιτήδειοι φέρονται να της απέσπασαν 630 χρυσές λίρες, αξίας άνω των 500.000...

Τηλεφωνική απάτη κατήγγειλε 67χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη. Επιτήδειοι φέρονται να της απέσπασαν 630 χρυσές λίρες, αξίας άνω των 500.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και 600 ευρώ σε μετρητά.Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στο αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη η 67χρονη για την τηλεφωνική απάτη, άγνωστοι επικοινώνησαν μαζί της, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι δήθεν βλάβη στην ηλεκτρική παροχή ρεύματος.Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.