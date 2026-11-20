Σοκ και θλίψη προκαλεί η υπόθεση της 61χρονης Μαρίνας Παπασωτηρίου, η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 63χρονου συζύγου της, μέσα ...



Πώς αποκαλύφθηκε η τραγωδία



Το αποτρόπαιο περιστατικό αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/11), λίγο μετά τις 02:00, όταν ο 63χρονος επικοινώνησε ο ίδιος με την Άμεση Δράση. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο πάτωμα του διαμερίσματος.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χαρακτηριστική ήταν η φράση που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί, φτάνοντας στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας, εντόπισαν την 61χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ ο σύζυγός της παρέμενε στον χώρο. Λίγο αργότερα, ο 63χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.



Η προσπάθεια ανάνηψης μετά τον θάνατο της γυναίκας



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες σχετικά με όσα φέρεται να έκανε ο κατηγορούμενος μετά την επίθεση στη σύζυγό του.



Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 63χρονος φέρεται να πίστευε ότι η γυναίκα του είχε χάσει τις αισθήσεις της και όχι ότι είχε ήδη καταλήξει. Για τον λόγο αυτό, φέρεται να επιχείρησε να την επαναφέρει, πραγματοποιώντας προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας φέρεται να άσκησε πίεση και να τη χτύπησε στην περιοχή της κοιλιάς και του θώρακα, με αποτέλεσμα να προκληθούν κατάγματα στα πλευρά της.



Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου για τη σχέση του ζευγαριού



Στις πρώτες αναφορές του προς τους αστυνομικούς, ο 63χρονος φέρεται να έκανε λόγο για προβλήματα στη συμπεριφορά της συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι παρουσίαζε κατά διαστήματα κρίσεις και ψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις.



Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η 61χρονη κινήθηκε επιθετικά εναντίον του και ότι εκείνος αντέδρασε χτυπώντας την αρχικά με μία γροθιά.



Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού έχουν αναφερθεί σε περιστατικά ασυνήθιστης συμπεριφοράς της γυναίκας κατά το παρελθόν. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για περιπτώσεις κατά τις οποίες φέρεται να πετούσε γλάστρες από το μπαλκόνι του σπιτιού.



Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς και μαρτυρίες που αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας και δεν αναιρούν τα ιατροδικαστικά ευρήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 61χρονης.



Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης



Σύμφωνα με το pelop.gr, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τη βία που είχε υποστεί η γυναίκα. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε ο στραγγαλισμός, ενώ στο σώμα της εντοπίστηκαν πολλαπλές κακώσεις και μώλωπες.





Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ευρήματα που παραπέμπουν σε παλαιότερους τραυματισμούς, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η 61χρονη να είχε υποστεί κακοποίηση και πριν από τη δολοφονία της.



Από την πλευρά του, ο 63χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ορισμένες από τις κακώσεις προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να προσφέρει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στη σύζυγό του. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.



Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει καταγεγραμμένη καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας από τη γυναίκα. Ωστόσο, η απουσία προηγούμενης καταγγελίας δεν αποκλείει την ύπαρξη περιστατικών κακοποίησης, ζήτημα που παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.



Η μαρτυρία της αδελφής της



Συγκλονισμένη εμφανίστηκε η αδελφή της 61χρονης, η οποία μίλησε στο MEGA για τη ζωή της Μαρίνας και τη σχέση της με τον σύζυγό της.



Όπως περιέγραψε, η αδελφή της είχε αποχωρήσει από τον ΟΤΕ μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου και περίμενε να συνταξιοδοτηθεί.



Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ένα περιστατικό διάρρηξης το 2017 είχε επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα της Μαρίνας, η οποία τα επόμενα χρόνια είχε περιορίσει τις κοινωνικές της επαφές.



Η ίδια ανέφερε ότι η 61χρονη δεν της είχε μιλήσει για περιστατικά σωματικής βίας, ενώ περιέγραψε μια γυναίκα που αγαπούσε τον σύζυγό της, χωρίς ωστόσο να αισθάνεται ευτυχισμένη στη σχέση τους.



Την ίδια ώρα, μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφέρονται σε περιστατικά έντασης μεταξύ του ζευγαριού, τα οποία αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας.



Ποινική δίωξη στον 63χρονο





Ο 63χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να ασκεί σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας.



Έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί.newsbomb.gr

Σοκ και θλίψη προκαλεί η υπόθεση της 61χρονης Μαρίνας Παπασωτηρίου, η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 63χρονου συζύγου της, μέσα στο διαμέρισμά τους στην περιοχή του Θησείου. Η άτυχη γυναίκα καταγόταν από τον Κατσαρού του Δήμου Πύργου, όπου συγγενείς και φίλοι θα της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο χωριό Κατσαρού.