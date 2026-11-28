Ενω η Μαρί Λεπέν φορτσάρει για την Γαλλική Προεδρία με όλες τις δημοσκοπήσεις να την δίνουν νικήτρια στον δεύτερο γύρο έναντι οποιουδήποτε...

Ενω η Μαρί Λεπέν φορτσάρει για την Γαλλική Προεδρία με όλες τις δημοσκοπήσεις να την δίνουν νικήτρια στον δεύτερο γύρο έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου, το πολιτικό σύστημα στη Γαλλία δίνει τα ρέστα του για να ανακόψει την ξλεφρενη πορεία της...

Μάλιστα με τον Μελανσόν, τον αριστερό υποψήφιο, τα πόσοστά της εκτοξεύονται στο 63% και βάλε, με την κατάσταση να φαίνεται μη αναστρέψιμη, αφού αυτός είναι και ο πιθανότερος αντίπαλος της στον δεύτερο γύρο των Προεδρικών εκλογών.

Στην απελπισία τους πάνω, οι πολιτικοί δεινόσαυροι της Γαλλίας ξεθάβουν σκελετούς από τα ντουλάπια και ένας από αυτούς είναι ο πρώην -δεξιός υποτίθεται- πρωθυπουργός Ντομινίκ Βιλπέν, που είχε μια καλή δημοφιλία πριν από 20 και πλέον χρόνια

Ομολογεί ότι η Μαρίν Λεπέν είναι ο λόγος...





Και συνεχίζει με το γνωστό τροπάριο που καμιά πέραση δεν έχει πλέον...





Για την "ξενοφοβία" και το "ρατσισμό" τι να πει κανείς σε έναν 73χρονο πρώην πρωθυπουργό που ζεί αποστειρωμένος και με ασφάλεια, σε αντίθεση με τα εκατομμύρια των Γάλλων που ζεί υπό τον φόβο και τις απειλές της καθημερινότητας που έχουν εισάγει ξένες προς την Γαλλική κουλτούρες. Όσο για τον "αντισημιτισμό" μια χαρά ζεί και αρχηγεύει στους ορκισμένους αντίπαλους της Μαρίν Λεπέν, είτε πρόκειται για την αριστερά, είτε για τα ισλαμικά πλήθη που παρέα καψάνε την Γαλλία πριν λίγες εβδομάδες και συνεχίζουν...





Ξεστομίζει χωρίς ντροπή ψέμματα και ανακρίβειες...





Αλλά τα πράγματα σήμερα είναι διαφορετικά για αυτόν... Κι ας κινδυνολογεί μέχρι αηδίας για να επανέλθει από την αφάνεια του...









Ο ίδιος για να οικειοποιηθεί προφανώς μέρος της αριστεράς, φαίνεται να ξεχνάει την ιδεολογική του καταβολή και να συλαβίζει τερτίπια που καμιά σχέση δεν έχουν ούτε με την δημοκρατία ούτε με την πραγματικότητα και λέει... «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, χωρίς έναν ορισμένο βαθμό συναίνεσης των μειοψηφιών, δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ειρήνη σε μια δημοκρατία», δήλωσε ο ντε Βιλπέν, ζητώντας μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά αγνοώντας πως ότι λέει υποδηλώνει ανοχή στην ομηρία της πλειοψηφίας από ακοινώνητες και ασύνδετες μειοψηφίες. Κι αυτό μόνο Δημοκρατία δεν είναι...













Ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν, ο πρώην συντηρητικός πρωθυπουργός της Γαλλίας που απέκτησε διεθνή αναγνωρισιμότητα ως το πρόσωπο της γαλλικής αντίθεσης στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, θέλει να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή. Αυτή τη φορά, για να... εμποδίσει την άνοδο της Μαρίν Λεπέν στην εξουσία στη Γαλλία.Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο 73χρονος πολιτικός, επί χρόνια στενός συνεργάτης του εκλιπόντος προέδρου Ζακ Σιράκ, δήλωσε ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο κατεβαίνει -αν τα καταφέρει- στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους είναι να εμποδίσει τη Μαρίν Λεπέν να διαδεχθεί τον Εμανουέλ Μακρόν.Σε μια χώρα που δοκιμάζεται από βαθιές διαιρέσεις και κοινωνικές εντάσεις, ο ντε Βιλπέν προτάσσει τη συμφιλίωση ως μέσο για την εκλογική αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και την αποτροπή της διολίσθησης της Γαλλίας στο χάος. Αλλά ξεχνά ότι το χάος το προκαλούν όλα αυτά που αντιμάχεται η Μαρίν Λεπέν κι αυτό το καταλαβαίνει πλέον ο Γαλλικός λαός που την εκτινάσει πάνω από τα 60%...«Πρόκειται για τεράστιο κίνδυνο για τη Δημοκρατία μας. Είναι τεράστιος κίνδυνος για τη δημοκρατία», δήλωσε σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στα κεντρικά γραφεία της προεκλογικής του εκστρατείας. «Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο η ακροδεξιά στοχοποιεί ορισμένα τμήματα του πληθυσμού, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ανοίξει τον δρόμο στην ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, δικαιολογεί τη μεγάλη μάχη για την οποία προετοιμαζόμαστε. Πιστεύω ότι, εάν η Γαλλία πέσει στα χέρια της ακροδεξιάς, θα ακολουθήσει ολόκληρη η Ευρώπη».Η δημοτικότητα του ντε Βιλπέν εκτοξεύθηκε μετά την ομιλία που εκφώνησε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2003, με την οποία εξέφρασε την αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη εισβολή στο Ιράκ από τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζορτζ Μπους. Ως υπουργός Εξωτερικών, η αντίθεσή του στον πόλεμο ενσάρκωσε τη γαλλική αντίληψη περί ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής.Ο ντε Βιλπέν προειδοποίησε ότι μια προεδρία Λεπέν θα σηματοδοτούσε μια στροφή προς ένα ανελεύθερο πολιτικό μοντέλο και θα απειλούσε τις αξίες της Γαλλικής Δημοκρατίας. Όπως επισήμανε, τα σχέδιά της να δοθεί προτεραιότητα στους Γάλλους πολίτες έναντι των αλλοδαπών σε τομείς όπως οι κοινωνικές παροχές, η στέγαση και η απασχόληση θα απαιτούσαν συνταγματικές αλλαγές.«Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο αλλαγής καθεστώτος... Ακόμη και η ίδια η έννοια της Δημοκρατίας θα διακυβευόταν», είπε χωρίς ίχνος ντροπής και γνωρίζοντας και αυτός και αυτοί που τον υποθάλπτουν πως όσα λέει δεν έχουν ούτε ψήγματα αλήθειας. Ειδικά αυτά τα περι "Δημοκρατίας" και "αλλαγή καθεστώτος" ξεπερνάνε τα όρια της γελοιότητας.Παρά την αποφασιστικότητά του, παραμένει αβέβαιο εάν ο ντε Βιλπέν θα καταφέρει τελικά να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο των προεδρικών εκλογών.Για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει την υποστήριξη 500 αιρετών αξιωματούχων, προϋπόθεση την οποία δεν είχε καταφέρει να εκπληρώσει όταν επιχείρησε να διεκδικήσει την προεδρία το 2012.«Είναι δύσκολο», παραδέχθηκε, αναφερόμενος στην προσπάθεια συγκέντρωσης των απαραίτητων υπογραφών, οπότε το να τον δούμε να σταματάει την Μαρίν Λεπέν, είναι λιγάκι δύσκολο... Για να την ξεπεράσει στην κούρσα για την Προεδρία ο Βιλπέν πρέπει πρώτα να ξεκινήσει. Και χωρίς τις 500 υπογραφές θα παραμείνει σκελετός που βγήκε χωρίς λόγο από την ντουλάπα...