«Καίει» το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια η κατάθεση της λογίστριας: «Ο σύντροφός μου είπε ότι θα βγάζαμε 5.000 ευρώ από κάθε δήλωση» ισχυρίζεται…