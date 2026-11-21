Σε λιπόθυμη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ βρέθηκαν τρεις ανήλικοι στο Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης, το βράδυ της Παρασκευής (20.11.2026)...

Σε λιπόθυμη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ βρέθηκαν τρεις ανήλικοι στο Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης, το βράδυ της Παρασκευής (20.11.2026).Οι τρεις ανήλικοι, δύο 14χρονα κορίτσια και ένα 17χρονο αγόρι, μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.Σύμφωνα με το kozanimedia, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η υγεία τους, ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ άμεσα τους παρείχε τις πρώτες βοήθειες.