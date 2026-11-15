Τραγωδία με 50χρονη στην Αλόννησο: Την παρέσυρε και την σκότωσε ο άνδρας της κάνοντας όπισθεν με το φορτηγό του

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 50χρονη γυναίκα στην Αλόννησο την Κυριακή, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε ο σύζυγός της, κατά τη διά...



Σύμφωνα με τις πληροφορείς το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το ζευγάρι είχε μεταβεί σε περιοχή του νησιού προκειμένου να κόψει ξύλα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας έκανε όπισθεν με το φορτηγό του, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία της συζύγου του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.



Όπως αναφέρει το Skiathoslife.gr από την πτώση στο έδαφος, η 50χρονη υπέστη θανάσιμο τραυματισμό στο κεφάλι.



Η γυναίκα καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο ζούσε επί πολλά χρόνια στην Αλόννησο μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατάγεται από το νησί. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ανθρωποκτονία από αμέλεια.



Η σορός της 50χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 50χρονη γυναίκα στην Αλόννησο την Κυριακή, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε ο σύζυγός της, κατά τη διάρκεια οπισθοπορείας.