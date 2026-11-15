Τραγωδία με 50χρονη στην Αλόννησο: Την παρέσυρε και την σκότωσε ο άνδρας της κάνοντας όπισθεν με το φορτηγό του

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 50χρονη γυναίκα στην Αλόννησο την Κυριακή, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε ο σύζυγός της, κατά τη διά...
Τραγικό θάνατο βρήκε μια 50χρονη γυναίκα στην Αλόννησο την Κυριακή, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε ο σύζυγός της, κατά τη διάρκεια οπισθοπορείας.
Σύμφωνα με τις πληροφορείς το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το ζευγάρι είχε μεταβεί σε περιοχή του νησιού προκειμένου να κόψει ξύλα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας έκανε όπισθεν με το φορτηγό του, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία της συζύγου του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.
Όπως αναφέρει το Skiathoslife.gr από την πτώση στο έδαφος, η 50χρονη υπέστη θανάσιμο τραυματισμό στο κεφάλι.
Η γυναίκα καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο ζούσε επί πολλά χρόνια στην Αλόννησο μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατάγεται από το νησί. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Η σορός της 50χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
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