Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη καθώς, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας από τους εμ...



Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν 43χρονο Ρώσο που σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος». Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ενώ τον Αύγουστο του 2026, είχε τεθεί υπό κράτηση στα κατεχόμενα.



Η σύλληψή του «Κινέζου» έγινε στην Αθήνα από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας μετά από συνεργασία με τις τουρκικές αρχές.



Η εκτέλεση του 44χρονου που είχε το προσωνύμο «Ζαμπόν» έγινε τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024. Λίγο μετά τις 2:00 οι δράστες πλησίασαν το αυτοκίνητο του 44χρονου, το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε, στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού, και τον πυροβόλησαν με καλάσνικοφ. Ο 44χρονος έπεσε νεκρός στο έδαφος, ενώ το μαύρο τζιπ του γέμισε τρύπες από τους γεμιστήρες που άδειασαν οι εκτελεστές.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τζιπ που χρησιμοποίησαν οι δράστες επέβαιναν τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ στο σημείο της εκτέλεσης οι αστυνομικοί εντόπισαν 97 κάλυκες.

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη καθώς, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας από τους εμπλεκόμενους στην ανθρωποκτονία του που τελέστηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο.