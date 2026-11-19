Σε διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως «κρησφύγετο» στην περιοχή του Βύρωνα εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατα...

Σε διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως «κρησφύγετο» στην περιοχή του Βύρωνα εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος καταζητούνταν ως δραπέτης από σωφρονιστικό κατάστημα της Γερμανίας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γερμανικών Αρχών για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και παράνομης οπλοκατοχής.Η σύλληψη του 43χρονου στον Βύρωνα πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη (12.11.2026), έπειτα από πολυήμερες έρευνες ειδικής επιχειρησιακής ομάδας του Τμήματος Αναζητήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ). Οι αστυνομικοί εντόπισαν το διαμέρισμα στο οποίο κρυβόταν ο δραπέτης από φυλακή της Γερμανίας και, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, προχώρησαν στη σύλληψή του.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 43χρονος εξέτιε ποινή σε φυλακή της Γερμανίας για υποθέσεις που αφορούσαν τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη οπλοκατοχή.Από τις αρχές Νοεμβρίου καταζητούνταν ως δραπέτης, ενώ οι γερμανικές Αρχές είχαν εκδώσει σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.Έπειτα από πολυήμερη έρευνα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων εντόπισαν τον άνδρα μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Βύρωνα, το οποίο χρησιμοποιούσε για να κρύβεται.Κατά την αστυνομική επιχείρηση, εντοπίστηκαν μέσα στην κατοικία και κατασχέθηκαν 24 γραμμάρια κάνναβης και ένας μεταλλικός τρίφτης.Για τα ευρήματα αυτά σχηματίστηκε σε βάρος του 43χρονου νέα δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.