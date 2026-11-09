Σχεδόν 400.000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία: Χάκερ «χτύπησαν» τη Rosstat και εξασφάλισαν πιστοποιητικά θανάτου

Τον μεγάλο αριθμό Ρώσων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στο μέτωπο της Ουκρανίας, από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η εισβολή του ...





Τα δεδομένα, που προέρχονται από περισσότερα από 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου, αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος των απωλειών που το Κρεμλίνο επιχειρεί συστηματικά να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα, ενώ καταγράφουν τις ολοένα βαρύτερες συνέπειες του πολέμου για τη ρωσική κοινωνία.



Τα αρχεία περιήλθαν στην κατοχή της αντιπολιτευόμενης ομάδας χάκερ Cyber Partisans από τη Λευκορωσία και της ουκρανικής ομάδας Silent Crow, οι οποίες στη συνέχεια τα μοιράστηκαν με το Bloomberg.



Σύμφωνα με την ανάλυση, από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 έως τα τέλη Αυγούστου 2026, σχεδόν 392.700 πιστοποιητικά θανάτου συνδέουν ρητά την απώλεια ανθρώπινης ζωής με τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Η σύνδεση προκύπτει είτε από την επίσημη κωδικοποίηση των αιτιών θανάτου είτε από περιγραφές στα σχετικά έγγραφα, στις οποίες περιλαμβάνονται αναφορές σε «στρατιωτική επιχείρηση», «βομβαρδισμούς» και «μη επανδρωμένα αεροσκάφη».



Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτεροςΤα στοιχεία εκτιμάται ότι υποτιμούν τον πραγματικό αριθμό των Ρώσων που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, καθώς η καταγραφή των θανάτων σε συνθήκες μάχης παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες.



Ορισμένοι στρατιώτες έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, άλλοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που υπέκυψαν μήνες αργότερα σε τραύματα, τα οποία είχαν υποστεί στο μέτωπο, χωρίς η σύνδεση με τον πόλεμο να καταγράφεται ρητά στα πιστοποιητικά θανάτου. Επιπλέον, ορισμένες απώλειες ενδέχεται να έχουν καταχωριστεί σε άσχετες κατηγορίες ή να μην έχουν καταγραφεί καθόλου.



Η ομάδα Silent Crow ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε περίπου 450.000, καθώς στους δικούς της υπολογισμούς περιλαμβάνει και θανάτους που δεν συνδέονται άμεσα με τις πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και καταχωρίσεις στις οποίες δεν αναφέρεται συγκεκριμένη αιτία θανάτου.



Ο Πούτιν κρατά μυστικές τις απώλειες του ρωσικού στρατούΟ Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να αποφύγει τη δημοσιοποίηση του πραγματικού αριθμού των Ρώσων που έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ουκρανία.



Ήδη από το 2015, ο Ρώσος πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει κρατικό μυστικό τις στρατιωτικές απώλειες που σημειώνονται «σε καιρό ειρήνης κατά τη διάρκεια ειδικών επιχειρήσεων», καθώς και σε περιόδους πολέμου.



Η Μόσχα δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία για τις απώλειές της από τους πρώτους μήνες της εισβολής. Παράλληλα, η Rosstat περιόρισε σταδιακά τη δημοσίευση πολλών στατιστικών δεδομένων μετά τον Φεβρουάριο του 2022, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη συγκεκριμένη διαρροή.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε δραματικά μετά τους πρώτους μήνες της σύγκρουσης, όταν οι ρωσικές δυνάμεις καθηλώθηκαν στην ανατολική Ουκρανία και οι ουκρανικές αμυντικές επιχειρήσεις άρχισαν να γίνονται ολοένα πιο αποτελεσματικές.



Ρεκόρ 54.000 νεκρών και σοβαρά τραυματιών τον ΟκτώβριοΞεχωριστές πληροφορίες δείχνουν ότι οι φετινές μάχες έχουν αποδειχθεί ακόμη πιο αιματηρές για τη Ρωσία, με μικρότερη εδαφική πρόοδο σε σύγκριση με το 2025 και αυξανόμενες ανθρώπινες απώλειες.



Σύμφωνα με ουκρανικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν τον Οκτώβριο τον αριθμό - ρεκόρ των 54.000 στρατιωτών, οι οποίοι είτε σκοτώθηκαν είτε τραυματίστηκαν σοβαρά.



Από την ουκρανική πλευρά, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης τον Φεβρουάριο ότι τουλάχιστον 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο, ενώ μεγάλος αριθμός ανθρώπων εξακολουθούσε να αγνοείται.



Καθώς η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να σημειώσει σημαντικά εδαφικά κέρδη κατά τη διάρκεια του 2026, έχει μεταβάλει την τακτική της, εξαπολύοντας εκτεταμένους βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών πόλεων και κρίσιμων υποδομών, με στόχο να κάμψει το ηθικό και την αντοχή του Κιέβου.



Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο επιχειρεί να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στην Ουκρανία, ώστε να παραχωρήσει επιπλέον εδάφη ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.



Αξιωματούχοι από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής εκεχειρίας.



Πώς οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στα απόρρητα στοιχείαΤην 1η Νοεμβρίου, οι ομάδες Silent Crow και Cyber Partisans ανακοίνωσαν ότι είχαν παραβιάσει την εσωτερική υποδομή της Rosstat.



Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, απέκτησαν πρόσβαση σε περίπου 25.000 υπολογιστές και κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 23 terabytes δεδομένων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και πληροφορίες για τις στρατιωτικές απώλειες της Ρωσίας.



Λίγες ημέρες αργότερα, η ρωσική στατιστική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι είχε εντοπίσει στοχευμένες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των συστημάτων της μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου. Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν βρήκε αποδείξεις πως είχαν παραβιαστεί οι βάσεις δεδομένων της ή ότι είχαν διαρρεύσει εμπιστευτικές πληροφορίες.



Η Rosstat ανακοίνωσε επίσης ότι εργαζόταν για την αποκατάσταση των συστημάτων της, καθώς η επίθεση είχε θέσει εκτός λειτουργίας τμήματα της τεχνολογικής της υποδομής.

Τον μεγάλο αριθμό Ρώσων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στο μέτωπο της Ουκρανίας, από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η εισβολή του Πούτιν, μέχρι και σήμερα, επιβεβαιώνουν, πλέον, στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και η Μόσχα. Συγκεκριμένα, σχεδόν 400.000 είναι οι Ρώσοι που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο, σύμφωνα με εμπιστευτικά στοιχεία της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας Rosstat, τα οποία εξασφάλισε και ανέλυσε το Bloomberg.