Κρήτη: Γαμπρός συνελήφθη 3 ημέρες πριν από τον γάμο του για… μπαλωθιές

Μια ανατροπή που σίγουρα δεν περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα του γάμου του, έζησε ένας 32χρονος γαμπρός στην Κρήτη, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτ...



Οι μπαλωθιές έπεσαν από τρίτο άτομο αλλά τα «σκάγια» πήραν τον γαμπρό



Όλα ξεκίνησαν την Τρίτη (10/11), κατά τη διάρκεια του πρόγαμου, όταν έπεσαν μπαλωθιές από τρίτο άτομο.



Ωστόσο, σύμφωνα με το cretalive.gr, ύστερα από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του μέλλοντα γαμπρού, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.



Σήμερα Πέμπτη (12/11), ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών για να απολογηθεί, ενώ ο γάμος του είναι προγραμματισμένος για αύριο Παρασκευή (13/11).



Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν θα προλάβει να φορέσει το γαμπριάτικο κοστούμι και να βρεθεί δίπλα στη νύφη ή αν η δικαστική περιπέτεια θα του αλλάξει τα σχέδια.



Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν πρόγαμο που δύσκολα θα ξεχάσουν οι καλεσμένοι, αν και μάλλον όχι για τους λόγους που θα ήθελε ο γαμπρός!

Μια ανατροπή που σίγουρα δεν περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα του γάμου του, έζησε ένας 32χρονος γαμπρός στην Κρήτη, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη μόλις τρεις ημέρες πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.