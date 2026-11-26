Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 26χρονου ημεδαπού γι...

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 26χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων.Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, ενήλικος χρήστης του διαδικτύου, σε συνομιλία που είχε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με ανήλικη, ζήτησε και έλαβε από αυτήν φωτογραφίες που απεικονίζουν γυμνά μέρη του σώματος της.Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή έρευνα, καθώς και επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, κατά την οποία προέκυψε ότι τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη αντιστοιχούσαν σε σύνδεση διαδικτύου στην κατοικία του 26χρονου.Σε έρευνα στην οικία του 26χρονου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και 2 σκληροί δίσκοι, από τον επιτόπιο έλεγχο των οποίων ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του ανωτέρω στη διερευνώμενη υπόθεση.Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια απεστάλησαν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση.