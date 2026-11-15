Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να αναπτύξουν 250 ξένους στρατιώτες στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ αντιτίθεται στην τουρκική εμπλοκή

Ξένοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, συνοδευόμενοι από Αμερικανούς στρατιώτες, εντοπίστηκαν κοντά στη Γάζα, καθώς προχωρούν οι προετοιμασίες ...



Ανησυχία στο Ισραήλ για την τουρκική εμπλοκή και την ταχεία ανάπτυξη της πολυεθνικής δύναμης



Ένας από τους παράγοντες που καθυστερούν τη συγκρότηση της πολυεθνικής δύναμης είναι οι πιέσεις που ασκεί ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να επιτραπεί στην Τουρκία να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις στη Γάζα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Άγκυρας να επεκτείνει την περιφερειακή της επιρροή, σύμφωνα με το «Γουάλα».



Αξιωματούχοι στην Ιερουσαλήμ και το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο αντιτίθενται σθεναρά στην τουρκική εμπλοκή, επικαλούμενοι τις πολιτικές της Άγκυρας έναντι του Ισραήλ, τις δηλώσεις του Ερντογάν και τη φιλοξενία του τρομοκρατικού αρχηγείου της Χαμάς από την Τουρκία.



Σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, το αρχηγείο της Χαμάς στην Τουρκία καθοδήγησε μια τρομοκρατική επίθεση κοντά στη Χεβρώνα πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).



Ισραηλινοί αξιωματούχοι άμυνας ανησυχούν επίσης για τις μελλοντικές πολιτικές της Ουάσιγκτον έναντι του Ισραήλ και την ταχύτητα με την οποία η πολυεθνική δύναμη θα μπορούσε να εισέλθει στη Γάζα.



Οι ανησυχίες αυτές προκύπτουν εν μέσω φόβων ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης ενδέχεται να υιοθετήσουν μια πιο εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ, ιδίως μετά τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.



«Δεν είναι εξωπραγματικό η Μεραρχία της Γάζας και η Νότια Διοίκηση να ξυπνήσουν μια μέρα και να ανακαλύψουν ότι υπάρχει μια ξένη πολυεθνική δύναμη με περισσότερους στρατιώτες από τον αριθμό των στρατευμάτων της Μεραρχίας της Γάζας.



»Το Ισραήλ πρέπει να είναι προετοιμασμένο για διάφορα διπλωματικά σενάρια και σενάρια ασφαλείας με επιπτώσεις επί του πεδίου», δήλωσε αξιωματούχος ασφαλείας.



Επεκτείνεται η αμερικανική στρατιωτική βάση καθώς προχωρούν οι προετοιμασίες για τη νέα πόλη της Ράφα



Εν τω μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να μεταφέρει οχήματα και εξοπλισμό σε μια ειδική βάση κοντά στα σύνορα της Γάζας, εντός της περιοχής ευθύνης της Νότιας Ταξιαρχίας της Μεραρχίας της Γάζας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.



Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει φορτηγά, τεθωρακισμένα οχήματα σχεδιασμένα για τη μεταφορά στρατευμάτων σε δύσβατα εδάφη, οχήματα ιατρικής διακομιδής και τεθωρακισμένα οχήματα εξοπλισμένα με πολυβόλα.



Η εγκατάσταση ήταν αρχικά βάση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων προτού παραδοθεί στις ΗΠΑ.



Έκτοτε έχουν ανεγερθεί σκοπιές, έχουν εγκατασταθεί συστήματα επιτήρησης και φωτισμού και έχει ανακαινιστεί η περιμετρική περίφραξη.



Ένοπλα αμερικανικά στρατιωτικά περίπολα φρουρούν πλέον τη βάση σε εικοσιτετράωρη βάση.



Ταυτόχρονα, προχωρούν οι προετοιμασίες για την κατασκευή της σχεδιαζόμενης «εμιρατιανής πόλης απαλλαγμένης από την τρομοκρατία» στα ερείπια τμήματος της Ράφα, ενός έργου που έχει εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση.



Στον χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες ενόψει της προγραμματισμένης μετεγκατάστασης δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, οι οποίοι θα υποβληθούν σε αυστηρό έλεγχο ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τις ισραηλινές Αρχές.



Η αρχική πολυεθνική δύναμη αναμένεται να ασφαλίσει την περιοχή γύρω από τη νέα πόλη.



Ωστόσο, αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι αρχικά μόνο ένας περιορισμένος αριθμός Παλαιστινίων θα γινόταν δεκτός στον οικισμό κατόπιν ελέγχου ασφαλείας, με το έργο να λειτουργεί ως πιλοτικό πρόγραμμα.



Δεν έχει οριστεί χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου.



Οι προετοιμασίες πραγματοποιούνται καθώς η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ συνεχίζει να αντιτίθεται στην ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς προηγουμένως να αφοπλιστεί η Χαμάς και να μεταβιβαστεί ο έλεγχος της περιοχής σε τρίτο μέρος.



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Με πληροφορίες από Jerusalem Post

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