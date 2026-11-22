Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/11) στον Άγιο Παντελεήμονα με δράστη έναν 22χρονο Σουδανό και θύματα δυο Μπαγ...



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όλα έγιναν περίπου στις 3:45 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Φυλής και Πιπίνου όπου ο 22χρονος οπλισμένος με σφυρί και μαχαίρι τραυμάτισε 28χρονο από το Μπαγκλαντές στο χέρι και έναν 26χρονο, επίσης από το Μπαγκλαντές, στο κεφάλι.



Στη συνέχεια, ο 22χρονος αντιστάθηκε σθεναρά ενάντια σε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που είχαν σπεύσει στο σημείο, τραυματίζοντας έναν από αυτούς στο χέρι. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 22χρονο και να τον συλλάβουν.



Προανάκριση πραγματοποιεί το ΤΔΔΕ Αγίου Παντελεήμονα.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/11) στον Άγιο Παντελεήμονα με δράστη έναν 22χρονο Σουδανό και θύματα δυο Μπαγκλαντεσιανούς και έναν αστυνομικό.