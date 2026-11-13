Του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα μέχρι το 2029 λόγω παραβάσεων και οδηγούσε μεθυσμένος

Σε φυλάκιση 23 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου 49χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα που προκάλεσε τροχ...

Σε φυλάκιση 23 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου 49χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα που προκάλεσε τροχαίο ενώ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής (8/11) όταν ο 49χρονος οδηγώντας ημιφορτηγό στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά στο Ηράκλειο, παραβίασε «STOP» και συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, σύμφωνα με το neakriti.gr. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν αμέσως ότι ο οδηγός του ημιφορτηγού ήταν εμφανώς μεθυσμένος. Από τον έλεγχο αλκοτέστ που του έγινε διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, με ποσοστό 2,47 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα και συνελήφθη. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσοστό είναι σχεδόν δέκα φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 0,25 mg/l.Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι ο 49χρονος είχε απασχολήσει ξανά την Τροχαία, για τον ίδιο λόγο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το 2018 του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το 2019 του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για πέντε χρόνια, επειδή υπέπεσε στην ίδια παράβαση μέσα σε δύο χρόνια. Το 2021 οδηγούσε παρά την αφαίρεση και αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ. Γι' αυτό του επιβλήθηκαν άλλα πέντε χρόνια αφαίρεσης. Όπως προκύπτει, τη νύχτα του ατυχήματος όχι μόνο δεν είχε δίπλωμα αλλά του το είχαν αφαιρέσει ως τον Ιούλιο του 2029, σύμφωνα με το neakriti.gr.Ο 49χρονος συνελήφθη και την Δευτέρα (9/11), δικάστηκε στο Αυτόφωρο. Κρίθηκε ένοχος για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και της οδήγησης χωρίς άδεια, επειδή του είχε αφαιρεθεί. Του επιβλήθηκε ποινή 23 μηνών φυλάκισης και θα εκτίσει τις 30 ημέρες μέσα στη φυλακή. Μετά την παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου, ο 49χρονος μεταφέρθηκε χθες με συνοδεία αστυνομικών στις φυλακές της Νεάπολης Λασιθίου.