Σχολή Πυροβολικού: Βολές Βασικού Τμήματος Ανθυπολοχαγών – Μόνιμων Λοχιών Τάξης 2026

Από 09 έως 13 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Μεγάρων, εκπαιδευτικές βολές με αυτοκινούμενα πυροβόλα τύπου Μ109Α1B-A2, ...









Από 09 έως 13 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Μεγάρων, εκπαιδευτικές βολές με αυτοκινούμενα πυροβόλα τύπου Μ109Α1B-A2, από τους εκπαιδευόμενους Ανθυπολοχαγούς και Μόνιμους Λοχίες Τάξης 2026 από Ελλάδα και Κύπρο, των Βασικών Τμημάτων από τη Σχολή Πυροβολικού.Στο πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης των στελεχών, η Σχολή Πυροβολικού πραγματοποιεί βολές σε τακτικά χρονικά διαστήματα για να διατηρείται το υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο.Κατά τη διάρκεια βολών, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης τους, στις διαδικασίες κανονικής ανάπτυξης Πυροβολαρχίας και στην εκτέλεση παρατηρούμενων βολών κλιμακούμενης δυσκολίας, προσαρμοσμένες στο σύγχρονο πεδίο μάχης.