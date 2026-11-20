Δολοφονική απόπειρα από τη 17 Νοέμβρη με εκτόξευση ρουκετών κατά του Βαρδή Βαρδινογιάννη σημειώνεται στη Νέα Ερυθραία. Οι δράστες έστησα...



Το τεθωρακισμένο αυτοκίνητο του επιχειρηματία, του σώζει τη ζωή.



Ο ίδιος στην κατάθεσή του, απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρξαν πολιτικά κίνητρα στην επίθεση εναντίον του ενώ είπε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους επεχείρησε να τον σκοτώσει η «17N».



Οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση.

Το 2002, μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, ο Χριστόδουλος Ξηρός ομολόγησε τη συμμετοχή του στην επίθεση. Το 2002, μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, ο Χριστόδουλος Ξηρός ομολόγησε τη συμμετοχή του στην επίθεση. Το τεθωρακισμένο αυτοκίνητο του επιχειρηματία, του σώζει τη ζωή.Ο ίδιος στην κατάθεσή του, απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρξαν πολιτικά κίνητρα στην επίθεση εναντίον του ενώ είπε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους επεχείρησε να τον σκοτώσει η «17N».Οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση.

Δολοφονική απόπειρα από τη 17 Νοέμβρη με εκτόξευση ρουκετών κατά του Βαρδή Βαρδινογιάννη σημειώνεται στη Νέα Ερυθραία.Οι δράστες έστησαν καρτέρι στο δρομολόγιό του και εκτόξευσαν τρεις ρουκέτες κατά του οχήματός του. Στο σημείο βρισκόταν επίσης παγιδευμένο αυτοκίνητο, το οποίο δεν εξερράγη.