Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε ότι οι λεηλασίες και οι βανδαλισμοί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της 17ης Οκ...

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε ότι οι λεηλασίες και οι βανδαλισμοί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της 17ης Οκτωβρίου προκάλεσαν πρωτοφανείς ζημιές σε ιδιωτική περιουσία στη γαλλική πρωτεύουσα, γράφει η γαλλική bfmtv.comΟ Γκρεγκουάρ δήλωσε στην κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή για τα γεγονότα της 17ης Οκτωβρίου ότι η πρωτεύουσα έγινε μάρτυρας «πράξεων βίας και λεηλασιών ιστορικών διαστάσεων» εκείνο το Σάββατο, τονίζοντας ότι αυτές οι πράξεις «διαπράχθηκαν από μια μειοψηφία».Ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού εξέφρασε «τη σημασία, την αναταραχή, τη θλίψη και το σοκ που έχουν προκαλέσει αυτά τα γεγονότα στους Παριζιάνους»Εξήγησε ότι τουλάχιστον 451 καταστήματα βανδαλίστηκαν, 228 λεηλατήθηκαν και ότι «περίπου εκατό πυρκαγιές τέθηκαν μέσα σε 48 ώρες σε δημόσιους χώρους», σημειώνοντας ότι η κλίμακα των απωλειών υπερβαίνει αυτήν που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του κινήματος του Μαΐου του 1968.«Πίσω από αυτές τις φιγούρες με τις κατεστραμμένες βιτρίνες καταστημάτων και τα κλεμμένα αποθέματα, υπάρχουν ανθρώπινες ζωές που έχουν καταστραφεί σε πολύ μεγάλη κλίμακα, οι ζωές των ταπεινών εργατών, των μικρών εμπόρων και των εργολάβων, που έχουν υποστεί αυτή τη βία με τρόπο που τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ.Επεσήμανε ότι υπήρχε «μεγάλη διαφορά μεταξύ εκείνων που ενεπλάκησαν σε βανδαλισμούς και εκείνων που ενεπλάκησαν σε λεηλασίες, και της συντριπτικής πλειοψηφίας των διαδηλωτών», σημειώνοντας ότι η επίσημη διαδήλωση εκτεινόταν μεταξύ της Πλατείας Δημοκρατίας και της Πλατείας Κλισί.Θεώρησε ότι «αυτοί που λεηλάτησαν, αυτοί που κατέστρεψαν και αυτοί που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή ορισμένων πολιτών ή δημοσίων υπαλλήλων μας έχουν προδώσει αυτήν την κινητοποίηση και το νόημα της δέσμευσης όσων βρίσκονται σε αυτήν».Όσον αφορά τις δυνάμεις ασφαλείας που αναπτύχθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, ο Γκρεγκουάρ είπε ότι «δεν είχε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα» και ότι του φάνηκε ότι «το ανατολικό Παρίσι σε κάποιο σημείο διακρινόταν αρνητικά από το δυτικό Παρίσι», γεγονός που δημιούργησε «μια πολύ ανησυχητική αίσθηση ότι υπήρχαν περιοχές όπου οι καταστηματάρχες λεηλατούνταν συστηματικά, κατάστημα μετά κατάστημα, σε ορισμένους τομείς για αρκετές ώρες, χωρίς να παρεμβαίνει κανένας αστυνομικός για να τους σταματήσει».