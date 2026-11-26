Το γεγονός συνέβη στις 26 Νοεμβρίου 1925 στου Γουδή, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές και πολυσυζητημένες στιγμές της δικτατορί...





26 Νοεμβρίου 1925... Ο Έλληνας δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος, μέσα από δίκη σκοπιμότητας, εκτελεί με απαγχονισμό, παρουσία πλήθους θεατών, τους καταχραστές του Δημοσίου, αντισυνταγματάρχες Διονύσιο Δρακάτο και Γεώργιο Ζαριφόπουλο.





Αμέσως μετά την επιβολή της δικτατορίας του (Ιούνιος 1925), ο Πάγκαλος εξέδωσε ένα αυστηρό νομοθετικό διάταγμα (20 Ιουλίου 1925) με το οποίο η κατάχρηση δημοσίου χρήματος υπαγόταν στα έκτακτα στρατοδικεία και τιμωρούνταν ακόμη και με θάνατο δι' απαγχονισμού.



Ο αντισυνταγματάρχης του Στρατού (Διαχειρίσεως Υλικού) Διονύσιος Δρακάτος και ο αντισυνταγματάρχης της Χωροφυλακής (και Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης) Γεώργιος (ή Ιωάννης, κατά άλλες πηγές) Ζαριφόπουλος κατηγορήθηκαν για μεγάλης έκτασης οικονομικές καταχρήσεις και υπεξαιρέσεις εις βάρος του Δημοσίου. Μαζί τους καταδικάστηκε σε θάνατο και ένας ιδιώτης έμπορος (ο Αριστείδης Αϊδινλής), ο οποίος όμως τελικά γλίτωσε την εκτέλεση.



Η δίκη ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1925 και ολοκληρώθηκε στις 24 Νοεμβρίου με την καταδίκη τους. Πολλοί ιστορικοί τη χαρακτήρισαν «δίκη σκοπιμότητας», καθώς ο Πάγκαλος ήθελε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα πυγμής, να κατευνάσει τη λαϊκή οργή για τη διαφθορά και να εδραιώσει το καθεστώς του εμφανιζόμενος ως αμείλικτος τιμωρός. (Ειρωνικά, μετά την πτώση του, ο ίδιος ο Πάγκαλος κατηγορήθηκε για οικονομικά σκάνδαλα).



Η δημόσια εκτέλεση.



