ΕΛΑΣ: Στη δημοσιότητα στοιχεία 18 ατόμων που κατηγορούνται για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες 18 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις και συμμορία,...



ΣΤΡΑΒΑΚΟΣ Δημήτριος του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεννηθείς στις 10 Μαΐου 1988 στην Καλαμάτα. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελεήμων αγνώστου πατρός και της Ελένης, γεννηθείς στις 9 Μαΐου 1992 στην Καλαμάτα. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Ιωάννης αγνώστου πατρός και της Παρασκευής, γεννηθείς στις 28 Δεκεμβρίου 1990 στην Κάλυμνο. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Θεόδωρος του Νικολάου και της Νικολέττας, γεννηθείς στις 8 Ιουλίου 1992 στο Άργος. ΜΟΣΧΟ Μάριο του Δημοσθένη και της Φρειδερίκης, γεννηθείς στις 13 Δεκεμβρίου 1987 στην Αθήνα. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Χρήστο του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, γεννηθείς στις 20 Φεβρουαρίου 2001 στο Ναύπλιο. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Διονύσιο του Νικολάου και της Νίκης, γεννηθείς στις 22 Αυγούστου 1993 στην Τρίπολη. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο του Αθανασίου και της Αικατερίνης, γεννηθείς στις 3 Ιουνίου 2005 στο Άργος. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεννηθείς στις 11 Οκτωβρίου 2001 στην Καλαμάτα. MUSHTAQ TEHSEEN του MUSHTAQ και της KOUSAR BIBI, γεννηθείς στις 10 Σεπτεμβρίου 2003 στο Πακιστάν.

Τα στοιχεία των μη συλληφθέντων



Στα πρόσωπα που δεν έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται οι:ΚΑΛΥΒΑ Κωνσταντίνος αγνώστου πατρός και της Κρυσταλένιας, γεννηθείς στις 7 Νοεμβρίου 2002 στην Τρίπολη. ΣΤΡΑΒΑΚΟΣ Δημήτριος του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεννηθείς στις 10 Μαΐου 1988 στην Καλαμάτα.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελεήμων αγνώστου πατρός και της Ελένης, γεννηθείς στις 9 Μαΐου 1992 στην Καλαμάτα.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Ιωάννης αγνώστου πατρός και της Παρασκευής, γεννηθείς στις 28 Δεκεμβρίου 1990 στην Κάλυμνο.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Θεόδωρος του Νικολάου και της Νικολέττας, γεννηθείς στις 8 Ιουλίου 1992 στο Άργος.ΜΟΣΧΟ Μάριο του Δημοσθένη και της Φρειδερίκης, γεννηθείς στις 13 Δεκεμβρίου 1987 στην Αθήνα.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Χρήστο του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, γεννηθείς στις 20 Φεβρουαρίου 2001 στο Ναύπλιο.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Διονύσιο του Νικολάου και της Νίκης, γεννηθείς στις 22 Αυγούστου 1993 στην Τρίπολη.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο του Αθανασίου και της Αικατερίνης, γεννηθείς στις 3 Ιουνίου 2005 στο Άργος.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεννηθείς στις 11 Οκτωβρίου 2001 στην Καλαμάτα.MUSHTAQ TEHSEEN του MUSHTAQ και της KOUSAR BIBI, γεννηθείς στις 10 Σεπτεμβρίου 2003 στο Πακιστάν.Τα στοιχεία των μη συλληφθέντωνΣτα πρόσωπα που δεν έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται οι:ΚΑΛΥΒΑ Κωνσταντίνος αγνώστου πατρός και της Κρυσταλένιας, γεννηθείς στις 7 Νοεμβρίου 2002 στην Τρίπολη.





HUSSAIN IJAZ του NAWAZ και της BIBI, γεννηθείς την 1η Ιανουαρίου 1978 στο Πακιστάν.





ΛΕΝΤΕΡΗΣ Θρασύβουλος του Βασιλείου και της Αγάπης, γεννηθείς στις 24 Δεκεμβρίου 1957 στο Παναρίτι Αργολίδας.





ΛΕΓΓΕΡΗ Σοφία αγνώστου πατρός και της Άννας, γεννηθείσα στις 3 Σεπτεμβρίου 2005 στο Άργος.





ΛΕΝΤΕΡΗ Φρειδερίκη του Θρασύβουλου και της Μαρίας, γεννηθείσα στις 11 Νοεμβρίου 1991 στο Άργος.





ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα του Νικολάου και της Μαρίας, γεννηθείσα στις 24 Οκτωβρίου 1996 στην Καλαμάτα.





ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Παρασκευή του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεννηθείσα στις 19 Φεβρουαρίου 1976 στο Άργος.









ΜΟΣΧΟ Χρήστο αγνώστου πατρός και της Σοφίας, γεννηθέντα στις 29 Νοεμβρίου 2004 στο Ναύπλιο.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες 18 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις και συμμορία, οι οποίες φέρονται να εξαπατούσαν συστηματικά ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η συνολική λεία από τη δράση τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.Η δημοσιοποίηση έγινε κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ναυπλίου. Σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για συστηματικές απάτες, κλοπές και απόπειρες τέλεσης αυτών, με κύρια θύματα ηλικιωμένους.Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη είχαν συγκροτήσει δύο εγκληματικές οργανώσεις και μία συμμορία, ενώ για να προσεγγίζουν τα θύματά τους εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές. Οι οργανώσεις εξαρθρώθηκαν έπειτα από αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου.Τα στοιχεία των συλληφθέντωνΣτη λίστα των προσώπων που συνελήφθησαν περιλαμβάνονται οι: