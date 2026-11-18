Για πάνω από έναν χρόνο φέρεται να κακοποιούνταν ψυχολογικά, σωματικά αλλά και σεξουαλικά η 18χρονη ΑμεΑ από συγγενείς της στο Μεσολόγγι....

Για πάνω από έναν χρόνο φέρεται να κακοποιούνταν ψυχολογικά, σωματικά αλλά και σεξουαλικά η 18χρονη ΑμεΑ από συγγενείς της στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, το θύμα φέρεται να αποκάλυψε τον βιασμό της από τα 2 αδέλφια της ηλικίας 15 και 19 χρόνων.Η σοκαριστική ιστορία που έχει συγκλονίσει το Μεσολόγγι έγινε γνωστή την Παρασκευή (27.11.2026) και αφού η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργούς του ειδικού σχολείου στο οποίο φοιτά η 18χρονη, έμαθαν πως το κορίτσι ΑμεΑ διέδιδε πως είχε σχέση με τα δύο αδέλφια της. Εν τέλει η ίδια κατήγγειλε τον βιασμό της υπό την απειλή μαχαιριού και αβάσταχτης ψυχολογικής βίας.Το κορίτσι εκμυστηρεύτηκε στις αρχές πως όλα ξεκίνησαν στις 27 Νοεμβρίου του 2025, δηλαδή έναν χρόνο πριν αποκαλυφθεί η σοκαριστική υπόθεση. Τα δύο αδέλφια της ηλικίας 15 και 19 χρόνων φέρεται να την κακοποιούσαν ψυχολογικά με την απειλή του μαχαιριού να την ανάγκαζαν να προβεί σε ασελγείς πράξεις, μέσα στο σπίτι τους.Κατήγγειλε δε πως και οι γονείς της την κακοποιούσαν σωματικά.Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη προανάκριση ενώ για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης του κοριτσιού έχουν ήδη καταθέσει ο διευθυντής, η κοινωνική λειτουργός, η ψυχολόγος και η νοσηλεύτρια του σχολείου της.Μετά την εξέτασή της, η 18χρονη οδηγήθηκε Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας για εξετάσεις.Υπενθυμίζεται πως με εντολή εισαγγελέα, έχει ήδη απομακρυνθεί από το σπίτι της ενώ η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη.