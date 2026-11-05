Θεσσαλονίκη: Έξι ανήλικοι ξυλοκόπησαν 16χρονο, του άρπαξαν το κινητό και προσπάθησαν να το πουλήσουν

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Οι έξι ανήλικοι, ηλικίας 12 έως 16 ετών, πλησία...

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Οι έξι ανήλικοι, ηλικίας 12 έως 16 ετών, πλησίασαν τον 16χρονο και αφού του επιτέθηκαν στη συνέχεια του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο, 20 ευρώ και κλειδιά.Μάλιστα, οι δράστες επιχείρησαν να πουλήσουν τη συσκευή που απέσπασαν σε κατάστημα της πόλης.Εκτός από τους ανήλικους οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης που θα αγόραζε το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο.