Άμτζαντ Τάχα: Η Μουσουλμανική Αδελφότητα σε αναζήτηση έδρας στην Ευρώπη... Υποψήφια η Γερμανία!

Η Μουσουλμανική Αδελφότης βρίσκεται σε αναζήτηση νέας έδρας, και η Ευρώπη περιλαμβάνεται στη λίστα των επιλογών της. Μελέτη που επικαιροπο...
Η Μουσουλμανική Αδελφότης βρίσκεται σε αναζήτηση νέας έδρας, και η Ευρώπη περιλαμβάνεται στη λίστα των επιλογών της.
Μελέτη που επικαιροποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου από το κρατικό κέντρο τεκμηρίωσης της Αυστρίας στη Βιέννη προειδοποιεί ότι, εάν οι πιέσεις συνεχίσουν να αυξάνονται, στελέχη της Αδελφότητας που βρίσκονται εξόριστα στην Τουρκία ενδέχεται να προσπαθήσουν να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στην Ευρώπη.
Άλλωστε, ακόμη και τα στελέχη στα οποία έχουν χορηγηθεί τουρκικά διαβατήρια δεν θεωρούνται ασφαλή εκεί, καθώς η Άγκυρα αφαιρεί την υπηκοότητα με την ίδια ταχύτητα που τη χορηγεί.
Η μελέτη επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή βάση της Αδελφότητας εντοπίζεται κυρίως στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.
Παράλληλα, σημειώνει ότι η γερμανική κοινή γνώμη της αποδίδει ακόμη «μόνο έναν περιορισμένο ρόλο», ενώ η Γαλλία ξεχωρίζει ακολουθώντας μια οδό μετωπικής αντιπαράθεσης.
Έτσι λοιπόν, οι βαλίτσες είναι ετοιμασμένες, το Παρίσι δίνει μάχη και η Γερμανία σηκώνει αδιάφορα τους ώμους. Μαντέψτε ποια διεύθυνση θα γραφτεί στην ετικέτα των αποσκευών;
Σημειωτέον, η Μουσουλμανική Αδελφότης είναι απαγορευμένη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Πηγή: Amjad Taha
Οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας δεν ψιθυρίζουν πλέον για τη Μουσουλμανική Αδελφότητα· σήμερα μετέφεραν την προειδοποίηση στον δρόμο.
Από τις 4 Νοεμβρίου, οι ψηφιακές οθόνες σε ολόκληρη τη Βρέμη προβάλλουν μια κοινή εκστρατεία των Υπηρεσιών Προστασίας του Πολιτεύματος (Verfassungsschutz) της Βρέμης και της Κάτω Σαξονίας ενάντια στην «έρπουσα διείσδυση» των λεγκαλιστών ισλαμιστών στην κοινωνία, με την Αδελφότητα να αναφέρεται ως το χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Η περιγραφή είναι αφοπλιστικά ωμή: ανοιχτοί, ανεκτικοί και έτοιμοι για διάλογο προς τα έξω, αντιδημοκρατικοί στο εσωτερικό, χρησιμοποιώντας αρχικά τον νόμο για να διαδώσουν τις ιδέες τους και αργότερα για να καταργήσουν την ίδια αυτή τάξη, έχοντας ως στόχο τα κόμματα και τους κρατικούς θεσμούς.
Ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Βρέμης το χαρακτηρίζει επικίνδυνο επειδή είναι τόσο διακριτικό.
Ακόμη και οι στάσεις των λεωφορείων έχουν πλέον ενημερωθεί. Βερολίνο, η σειρά σου.
Σημειωτέον, η Μουσουλμανική Αδελφότης είναι απαγορευμένη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Πηγή: Amjad Taha
Ο Άμτζαντ Τάχα (Amjad Taha) είναι διακεκριμένος πολιτικός αναλυτής, ερευνητής και συγγραφέας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γνωστός για τις παρεμβάσεις του σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας και διπλωματίας στη Μέση Ανατολή.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης που ξεκίνησαν οι Αρχές Προστασίας του Πολιτεύματος (Bundesamt für Verfassungsschutz) στη Βρέμη και τη Κάτω Σαξονία φέρνει το ζήτημα του «λεγκαλιστικού ισλαμισμού» (legalistischer Islamismus) απευθείας στο δημόσιο χώρο.
Η στρατηγική της «έρπουσας διείσδυσης» βασίζεται ακριβώς στο ότι δεν χρησιμοποιεί βία, αλλά τις ίδιες τις ελευθερίες και τους θεσμούς του κράτους δικαίου για να ριζώσει.
Με εξωτερική εικόνα διαλόγου, ανεκτικότητας και νομιμότητας, στόχος τέτοιων οργανώσεων παραμένει η σταδιακή διάβρωση των δημοκρατικών δομών από μέσα.
Τα κύρια σημεία της τακτικής:
Διπλή γλώσσα: Δημόσιος λόγος περί ανεκτικότητας και δικαιωμάτων προς τα έξω, αυταρχική και αντιδημοκρατική ατζέντα στο εσωτερικό.
Στόχευση θεσμών: Προσπάθεια επηρεασμού ή διείσδυσης σε πολιτικά κόμματα, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η αόρατη απειλή: Όπως σημειώνουν οι γερμανικές υπηρεσίες, ο κίνδυνος έγκειται στην απουσία βίαιων εκδηλώσεων, γεγονός που καθιστά τη δράση τους δυσδιάκριτη και κοινωνικά αποδεκτή σε πρώτο στάδιο. tribune.gr/
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