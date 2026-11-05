Άμτζαντ Τάχα: Η Μουσουλμανική Αδελφότητα σε αναζήτηση έδρας στην Ευρώπη... Υποψήφια η Γερμανία!

Ο Άμτζαντ Τάχα (Amjad Taha) είναι διακεκριμένος πολιτικός αναλυτής, ερευνητής και συγγραφέας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γνωστός για τις παρεμβάσεις του σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας και διπλωματίας στη Μέση Ανατολή.ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης που ξεκίνησαν οι Αρχές Προστασίας του Πολιτεύματος (Bundesamt für Verfassungsschutz) στη Βρέμη και τη Κάτω Σαξονία φέρνει το ζήτημα του «λεγκαλιστικού ισλαμισμού» (legalistischer Islamismus) απευθείας στο δημόσιο χώρο.Η στρατηγική της «έρπουσας διείσδυσης» βασίζεται ακριβώς στο ότι δεν χρησιμοποιεί βία, αλλά τις ίδιες τις ελευθερίες και τους θεσμούς του κράτους δικαίου για να ριζώσει.Με εξωτερική εικόνα διαλόγου, ανεκτικότητας και νομιμότητας, στόχος τέτοιων οργανώσεων παραμένει η σταδιακή διάβρωση των δημοκρατικών δομών από μέσα.Τα κύρια σημεία της τακτικής:Δημόσιος λόγος περί ανεκτικότητας και δικαιωμάτων προς τα έξω, αυταρχική και αντιδημοκρατική ατζέντα στο εσωτερικό.Προσπάθεια επηρεασμού ή διείσδυσης σε πολιτικά κόμματα, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και εκπαιδευτικά ιδρύματα.Όπως σημειώνουν οι γερμανικές υπηρεσίες, ο κίνδυνος έγκειται στην απουσία βίαιων εκδηλώσεων, γεγονός που καθιστά τη δράση τους δυσδιάκριτη και κοινωνικά αποδεκτή σε πρώτο στάδιο. tribune.gr/