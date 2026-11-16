16 Nοεμβρίου 1864: Ο Γεώργιος Α’ παρουσιάζεται στη Βουλή, ορκίζεται πίστη στο νέο Σύνταγμα της χώρας...

Στις 16 Νοεμβρίου 1864 (με το παλαιό ημερολόγιο) ο Γεώργιος Α’ παρουσιάζεται στη Βουλή, ορκίζεται πίστη στο νέο Σύνταγμα της χώρας... Απ...



Με την ορκωμοσία του βασιλιά Γεωργίου Α’ ενώπιον της Β’ Εθνικής Συνέλευσης και τη δημοσίευση του νέου Συντάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την επόμενη ημέρα (17 Νοεμβρίου 1864), καταργήθηκε η συνταγματική μοναρχία του 1844 και εγκαθιδρύθηκε το πολίτευμα της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας.



Βασικά σημεία του Συντάγματος του 1864





Καθιέρωση της λαϊκής κυριαρχίας. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν πλέον από το Έθνος και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα, περιορίζοντας ουσιαστικά τα βασιλικά προνόμια σε σχέση με το παρελθόν.



Κατοχυρώθηκε η άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία (για τους άνδρες πολίτες) με σφαιρίδιο, καθιστώντας το ελληνικό Σύνταγμα ένα από τα πιο προοδευτικά της Ευρώπης εκείνη την εποχή.



Η νομοθετική εξουσία ασκούνταν πλέον από ένα μόνο νομοθετικό σώμα, τη Βουλή, καταργώντας τον θεσμό της διορισμένης από τον βασιλιά Γερουσίας του 1844.



Ενισχύθηκε η ελευθερία του Τύπου και κατοχυρώθηκαν για πρώτη φορά τα δικαιώματα του «συνέρχεσθαι» (συνάθροισης) και του «συνεταιρίζεσθαι» (σύστασης σωματείων).





Το Σύνταγμα του 1864 υπήρξε το μακροβιότερο στην ιστορία του ελληνικού κράτους, καθώς παρέμεινε σε ισχύ (με την αναθεώρηση του 1911 και κάποιες διακοπές) για σχεδόν μισό αιώνα.



Με την ολοκλήρωση της ψήφισης του Συντάγματος και την ορκωμοσία του βασιλιά, η Β’ Εθνική Συνέλευση (που είχε συγκληθεί μετά την έξωση του Όθωνα το 1862) ολοκλήρωσε το συντακτικό της έργο και διαλύθηκε, ανοίγοντας τον δρόμο για την ομαλή κοινοβουλευτική λειτουργία της χώρας.

Στις 16 Νοεμβρίου 1864 (με το παλαιό ημερολόγιο) ο Γεώργιος Α’ παρουσιάζεται στη Βουλή, ορκίζεται πίστη στο νέο Σύνταγμα της χώρας... Αποτελεί ορόσημο της σύγχρονης ελληνικής συνταγματικής ιστορίας.