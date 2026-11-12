



















Ένα από τα πιο ζωτικά όργανα του σώματος, το ήπαρ, παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές σωματικές λειτουργίες και μεταβολικές διεργασίες. Είναι το μεγαλύτερο στερεό όργανο στο σώμα τοποθετημένο στο δεξί ανώτερο τεταρτημόριο της κοιλίας και καλύπτεται εν μέρει από νευρώσεις.Η διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει τη γενική υγεία μας, γι “αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα συμπτώματά του όταν κάτι δεν πάει καλά και να λάβουμε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.Το ήπαρ μπορεί να καταστραφεί ως αποτέλεσμα πάνω από 100 διαφορετικών ειδών ηπατικής νόσου, όπως ηπατίτιδα, αλκοολική ηπατοπάθεια, κίρρωση κ.ά., καθένα από τα οποία εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο.Δείτε επίσης: Δώστε προσοχή: 16 σοκαριστικοί τρόποι που μπορεί να μείνει μια γυναίκα έγκυος και σίγουρα δεν γνωρίζατε!Αυτά είναι τα πιο κοινά συμπτώματα:1) ΊκτεροςΟ ίκτερος εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της δραστικής αύξησης των επιπέδων χολερυθρίνης στο αίμα και το καταλαβαίνουμε λόγω του κίτρινου χρώματος σε διάφορα σημεία του σώματός μας όπως το σκληρό χιτώνα (το λευκό μέρος των ματιών σας), τις άκρες των δαχτύλων, τη γλώσσα και το δέρμα. Μπορεί να προκληθεί από δυσλειτουργία της χοληδόχου κύστης ή του παγκρέατος, έτσι συμβουλευτείτε το γιατρό σας.2) Προβλήματα πέψηςΈνα προβληματικό συκώτι μειώνει την έκκριση χολής, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε δυσπεψία και διάρροια. Η ανεπάρκεια χολής μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δυσανεξία λιπαρών τροφών και του αλκοόλ, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, πέτρες στη χολή, κοιλιακό φούσκωμα και δυσκοιλιότητα.3) Δυσκοιλιότητα, εντερική αιμορραγία και διάρροιαΤο ήπαρ λαμβάνει επίσης μέρος στην πήξη του αίματος. Όταν αυτή η λειτουργία είναι σε κίνδυνο, μπορεί να προκύψει εντερική αιμορραγία διάρροια και δυσκοιλιότητα.4) Κοιλιακό άλγοςΈνα κατεστραμμένο ήπαρ μπορεί συχνά να προκαλέσει κοιλιακό άλγος.5) ΣτομάχιΌταν το ήπαρ δεν είναι σε θέση να αποβάλει τις τοξίνες, οι συχνότερες επιπλοκές υγείας περιλαμβάνουν έμετο και ναυτία, ως αποτέλεσμα του συνεχούς μεταβολισμού και των αλλαγών στην πέψη. Τα συμπτώματα συχνά μοιάζουν με τροφική δηλητηρίαση, ημικρανίες, ίλιγγο, κατάθλιψη, πρώιμα στάδια κύησης και ναυτία.6) Αλλαγές στο χρώμα των ούρωνΈνα κατεστραμμένο ήπαρ μπορεί να αλλάξει το χρώμα των ούρων, εξαιτίας των αυξημένων επιπέδων χολερυθρίνης στο αίμα.7) Κατακράτηση υγρώνΈνα από τα πρώτα σημάδια ηπατικής βλάβης είναι η κατακράτηση υγρών, κυρίως στα πόδια και τους αστραγάλους. Αυτή η κατάσταση μπορεί επίσης να προκληθεί από λεμφική δυσλειτουργία, καρδιακή ανεπάρκεια, προβλήματα στα νεφρά καθώς και ορμονικές διαταραχές.8) Γαστρικές διαταραχέςΈνα κατεστραμμένο ήπαρ μπορεί να προκαλέσει κράμπες ή πόνους στο κάτω μέρος της κοιλιάς, ακόμη και φούσκωμα. Ένα από τα πρώτα συμπτώματα της βλάβης του ήπατος είναι η συσσώρευση υγρού στην κοιλιακή κοιλότητα.9) Αλλαγές στο χρώμα των κοπpάνωνΗ ανεπάρκεια χολής μπορεί να αλλάξει το χρώμα των κοπpάνων σε ανοιχτό κίτρινο ή γκρι. Αν αυτό είναι προσωρινό, δεν θα πρέπει να αποτελεί αιτία ανησυχίας. Ωστόσο, εάν συνεχιστεί, καλό θα ήταν να επισκεφθείτε έναν γιατρό.10) Απώλεια όρεξηςΗ απώλεια όρεξης παρουσιάζεται εξαιτίας της ανεπάρκειας χολής. Αν το φαγητό που καταναλώνετε δεν αφομοιώνεται κατάλληλα, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της όρεξης και σημαντική απώλεια βάρους.11) Κόπωση και αδυναμίαΌταν το ήπαρ έχει υποστεί βλάβη, το σώμα εργάζεται σκληρότερα για να καλύψει όλες τις μεταβολικές διαδικασίες, πράγμα που σημαίνει ότι εύκολα κουράζεται και χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση. Οι τοξίνες που παραμένουν στο αίμα, επειδή δεν μπορούν να εξαλειφθούν από το ήπαρ, συμβάλλουν επίσης σε αυτό.Η εξασθενημένη ηπατική λειτουργία επηρεάζει την υγεία του δέρματος πάρα πολύ. Το δέρμα γίνεται πιο ευαίσθητο, σας φαγουρίζει και είναι υπερευαίσθητο στο άγγιγμα. Κρατώντας το δέρμα σας ενυδατωμένο μπορεί να βοηθήσει, αλλά μόνο προσωρινά.Εάν αισθανθείτε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό.