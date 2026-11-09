Η Πολεμική Αεροπορία αναβαθμίζει την άμυνα των Αεροπορικών Βάσεων-Η έλευση των Μ1117

Όταν μιλάμε για αεροπορική ισχύ το μυαλό μας πάει μοιραία στα αεροσκάφη και σε αυτούς που τα επανδρώνουν. Λίγοι έχουν υπόψη τους ότι πίσω από τα αεροσκάφη και τους πιλότους κρύβεται μια ολόκληρη υποδομή, απαραίτητη για την στέγαση, τον ανεφοδιασμό και την υποστήριξη των αεροσκαφών και των πιλότων αλλά και την διεξαγωγή του αεροπορικού πολέμου στο σύνολο του. Η υποδομή αυτή χρήζει προστασίας από κάθε είδους απειλές. Συνήθως ως τέτοιες νοούνται οι εχθρικές εναέριες απειλές. Ωστόσο υπάρχει και μια κατηγορία απειλών λιγότερο προβεβλημένη αλλά εξίσου θανάσιμη: αυτή που εκφράζεται με τη χρήση χερσαίων μέσων, μεθόδων και τακτικών ανορθόδοξου και ασυμμετρικού πολέμου.Λέγεται συχνά πως ο καλύτερος τρόπος για να τραυματίσει θανάσιμα κανείς ένα πτηνό είναι να το χτυπήσει στη φωλιά του. Το ίδιο σε γενικές γραμμές ισχύει και στο χώρο του αεροπορικού πολέμου. Προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της εναέριας μάχης είναι η εξουδετέρωση της κρίσιμης υποδομής που υποστηρίζει τα αεροσκάφη. Ως τέτοια νοούνται οι αεροπορικές βάσεις, οι σταθμοί του συστήματος εγκαίρου προειδοποιήσεως, τα κέντρα διοίκησης και ελέγχου, τα κέντρα και οι εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και διοικητικής επιμελητείας και τα μέσα επίγειας ενεργητικής αεράμυνας. Αν αυτά δεχτούν αποφασιστικά πλήγματα είναι αδύνατη η συνέχιση του αγώνα, με επιπτώσεις που ξεπερνούν τα όρια του αεροπορικού πολέμου και επεκτείνονται στη συνολική ικανότητα ενός στρατιωτικού μηχανισμού να διεξάγει επιχειρήσεις. Συνήθως επιχειρείται η εξουδετέρωση της αεροπορικής ισχύος με προσβολές στο έδαφος από μαχητικά αεροσκάφη με όπλα αέρος-εδάφους. Ωστόσο αυτή η λύση συγκεντρώνει αντικειμενικά μειονεκτήματα. Ο αντίπαλος αναμένει αυτή την ενέργεια και έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα τόσο στον τομέα της ενεργητικής προστασίας των μέσων του και των εγκαταστάσεων του με την ανάπτυξη κατάλληλα δομημένης πολυστρωματικής και επικαλλυπτόμενης Α/Α άμυνας όσο και με την λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας, απόκρυψης, παραλλαγής και διασποράς της αεροπορικής του δύναμης. Έτσι η λύση της προσβολής της αεροπορικής υποδομής του αντιπάλου με χρήση ανορθόδοξων και ασυμμετρικών μέσων, μεθόδων και πρακτικών είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με την παραδοσιακή μέθοδο προσβολής προβάλλει σαν φυσιολογική επιλογή.Σύμφωνα με πληροφορίες το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΣ αποφάσιε να θέσει σε νέα βάση και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα ασφάλειας υποδομών και εγκαταστάσεων. Η άμυνα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις νέες απειλές με τρόπο που να εξασφαλίζεται η επιτυχής αντιμετώπισης τους. Ως εκ τούτων, οι Μοίρες Άμυνας Φρούρησης της Πολεμικής Αεροπορίας αναβαθμίστηκαν με νέα συστήματα anti-drone, drones επιτήρησης ενώ αποκτήθηκε ένας αριθμός περίπου 100 M1117 Guardian. Συμπερασματικά, η ένταξη των τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων M1117 Guardian στις Μοίρες Άμυνας Φρούρησης της Πολεμικής Αεροπορίας αναβαθμίζει ριζικά την προστασία των αεροπορικών βάσεων, καθώς αντικαθιστά τα απλά, απροστάτευτα οχήματα (όπως τα τζιπ Mercedes) με μια βαριά θωρακισμένη, ταχυκίνητη και οπλισμένη πλατφόρμα ασφαλείας έναντι ασύμμετρων απειλών.