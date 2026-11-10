Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, που εκτυλίχθηκε σε χωριό του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, απασχόλησε το Μικτό Ορκωτό Εφ...

Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, που εκτυλίχθηκε σε χωριό του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, απασχόλησε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών.Η καταγγελία και η δικαστική απόφασηΣύμφωνα με το δημοσίευμα του zarpanews.gr, η κακοποίηση της κοπέλας ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν μόλις 10 ετών και συνεχίστηκε έως την ηλικία των 14. Η νεαρή γυναίκα είναι σήμερα 19 ετών και ζει σε διαφορετικό νομό της Κρήτης.Το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρεθύμνου, χωρίς να αναγνωρίσει στον κατηγορούμενο κανένα ελαφρυντικό. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία σε βάρος του ήταν αποτέλεσμα πλεκτάνης.ΡέθυμνοειδήσειςΗ κοπέλα απομακρύνθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον σε ηλικία 14 ετών και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε σε δομή προστασίαςΜε τη βοήθεια ειδικών και του «Χαμόγελου του Παιδιού», προχώρησε στην επίσημη καταγγελία στις 18 Δεκεμβρίου 2022, συνοδευόμενη από ψυχολόγο.