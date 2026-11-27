Σε μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας επικοινώνησε ...

Σε μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας επικοινώνησε με περίπου 100.000 πρώην στρατιωτικούς και εφέδρους, καλώντας τους να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο επιστράτευσης, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τις απειλές που αποδίδονται στη Ρωσία.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επιστολές απευθύνονται σε βετεράνους που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν στις βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μέσω αυτών, τους προσφέρεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν εθελοντικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα και στρατιωτικές ασκήσεις, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας.Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια του Λονδίνου να ενισχύσει την αμυντική του ικανότητα απέναντι σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό περιβάλλον ασφαλείας. Η απόφαση έρχεται εν μέσω της κλιμάκωσης των απειλών από τη Ρωσία, τόσο μέσω ενεργειών που εντάσσονται στον λεγόμενο «σκιώδη πόλεμο» όσο και μέσα από περιστατικά που έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται και το περιστατικό με πύραυλο cruise στην Πολωνία, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, χαρακτηρίζοντας την κινητοποίηση «λογικό και αναγκαίο προληπτικό μέτρο».Όπως τόνισε, η προετοιμασία και η ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας δεν θα πρέπει να προκαλούν ανησυχία, αλλά να αποτελούν μέρος μιας υπεύθυνης αμυντικής πολιτικής.Η επικοινωνία με τους περίπου 100.000 πρώην στρατιωτικούς και εφέδρους σηματοδοτεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια αξιοσημείωτη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Βρετανία προσεγγίζει την αμυντική της προετοιμασία, καθώς αντίστοιχη κινητοποίηση δεν είχε πραγματοποιηθεί από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.