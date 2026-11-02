Θορυβημένοι στην Τουρκία: «Η Ελλάδα αποκτά πλοία με βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων - Στέλνει μήνυμα»

Θορυβημένα από την ενίσχυση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού εμφανίζονται τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κ...

Θορυβημένα από την ενίσχυση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού εμφανίζονται τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.«Η Ελλάδα ενισχύει το ναυτικό της – Αποκτούν πλοία με βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων» αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό δίκτυο A Haber.«Η Ελλάδα αγόρασε τώρα από τη Γαλλία πολεμικό πλοίο που φέρει πυραύλους με βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων. Από τις φρεγάτες Belharra που παρήγγειλε η Ελλάδα στη Γαλλία, η πρώτη που είχε παραδοθεί ήταν ο “Κίμων”. Τώρα πραγματοποιήθηκε και η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα “Νέαρχος”. Ωστόσο, η συγκεκριμένη φρεγάτα έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: διαθέτει πυραύλους cruise με βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων» ανέφεραν στο τουρκικό κανάλι.«Πρόκειται για τους πυραύλους SCALP Naval, που κατασκευάζονται από τη γαλλική εταιρεία Naval Group. Λόγω της δυνατότητας της φρεγάτας να μεταφέρει αυτούς τους πυραύλους, στην τελετή έπαρσης της σημαίας, που πραγματοποιήθηκε στη γαλλική πόλη Λοριάν, παρέστη και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας».Όπως τονίστηκε στο ρεπορτάζ, «η Ελλάδα, ενισχύοντας το Πολεμικό της Ναυτικό με αυτές τις φρεγάτες, επιδιώκει να στείλει ένα μήνυμα προς την Τουρκία και να αποκτήσει ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση όταν καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών με την Άγκυρα».«Παράλληλα, την ίδια ημέρα υπογράφηκε και μια συμφωνία με τη Γαλλία. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι οι τέσσερις φρεγάτες που διαθέτει η Ελλάδα θα αναβαθμιστούν στο επίπεδο Standard 4+».«Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα προσπαθεί να φτάσει την Τουρκία και στον τομέα της ναυτικής ισχύος» υποστηρίχθηκε στο τουρκικό κανάλι.