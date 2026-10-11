Βίντεο-vτοκουμέντο, 20 χρόνια μετά: Η στιγμή που το τουρκικό F-16 πέφτει στο μαχητικό του σμηναγού Ηλιάκη

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τη στιγμή που το τουρκικό F-16 πέφτει πάνω στο μαχητικό του ήρωα σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, πάνω από ...







17 χρόνια μετά, αποκαλύπτεται καρέ - καρέ το τι συνέβη, σε ένα από τα κορυφαία και με μοιραίο αποτέλεσμα επεισόδια των προκλήσεων της Τουρκίας στους ελληνικούς αιθέρες, αλλά και τα τελευταία λόγια του πιλότου μας.



Στο βίντεο φαίνεται η έκρηξη από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο μαχητικών αεροσκαφών, η οποία κόστισε τη ζωή στον Έλληνα αεροπόρο.



Ο πιλότος του δεύτερου ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους βλέπει το δυστύχημα και συγκλονισμένος αναφέρει στον «Κρόνο» στο ραντάρ της Σητείας: «“Κρόνος” έχουν τρακάρει δύο F16 νότια της Καρπάθου».