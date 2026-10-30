Η Ελλάδα εξετάζει την αγορά γερμανικών υποβρυχίων Type 212 CD

Τα υποβρύχια Type 212 CD είναι κορυφαίας τεχνολογίας συμβατικά (μη πυρηνοκίνητα) υποβρύχια ΗΕλλάδα εξετάζει την αγορά υποβρυχίων Type 2...



Το Ελληνικό Ναυτικό διαθέτει γερμανικά υποβρύχια Type 209 και υποβρύχια Type 214 από την TKMS εδώ και δεκαετίες.



Τον Απρίλιο, η TKMS και το ναυπηγείο του Σκαραμαγκά υπέγραψαν μια ολοκληρωμένη και αποκλειστική συμφωνία για την κοινή εφαρμογή του προγράμματος αναβάθμισης μέσης διάρκειας ζωής (MLU) για τα τέσσερα υποβρύχια Type 214 του Ελληνικού Ναυτικού.

Τα υποβρύχια Type 212 CD είναι κορυφαίας τεχνολογίας συμβατικά (μη πυρηνοκίνητα) υποβρύχιαΗΕλλάδα εξετάζει την αγορά υποβρυχίων Type 212 CD με δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων Κρουζ .Ο πραγματικός οπλισμός του Type 212 CD, αναφέρει γερμανικό ΜΜΕ.Τα υποβρύχια Type 212 CD είναι κορυφαίας τεχνολογίας συμβατικά (μη πυρηνικά) υποβρύχια.Πυραύλους Cruise / Κατά Πλοίων: Δύνανται να φέρουν βλήματα Naval Strike Missile (NSM) ή τον μελλοντικό υπερηχητικό πύραυλο Tyrfing (3SM) για πλήγματα κατά πλοίων επιφανείας και επίγειων στόχων. Αυτοί είναι πύραυλοι Cruise .Τα υποβρύχια αυτά διαθέτουν 6 τορπιλοσωλήνες των 533mm για βαριές τορπίλες (όπως οι DM2A4 SeaHake Mod4), και εξοπλίζονται με αντιαεροπορικούς πυραύλους IDAS (κατά ελικοπτέρων) και αντιτορπιλικά συστήματα SeaSpider.Γερμανικό ΜΜΕ αναφέρει ότι πρόσφατα ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους μετέβη στην Κρήτη για να παρακολουθήσει την άσκηση του ΝΑΤΟ SPARTAN ARROW 2026.Ο Πιστόριους συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης για να συζητήσουν τη διμερή συνεργασία, τη συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία και τα κοινά αμυντικά έργα.Το γερμανικό υπουργείο σημείωσε ότι η πιθανή απόκτηση σύγχρονων υποβρυχίων Τύπου 212 CD από την Ελλάδα ήταν στο βασικό επίκεντρο των συζητήσεων.Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της στενής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. «Επομένως, χαιρετίζουμε την πρόθεσή σας να προμηθευτείτε νέα υποβρύχια και ελπίζουμε ακράδαντα ότι η γερμανική προσφορά που υπέβαλε η TKMS είναι καλή», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός στην ελληνική πλευρά.Αναφερόταν στην κλάση U212 CD. Τόνισε ότι αντιπροσωπεύει τεχνολογία αιχμής. Η γερμανική πλευρά δίνει μεγάλη σημασία στη δημιουργία αξίας στην Ελλάδα για αυτό το υποβρύχιο.Ταυτόχρονα, ο Πιστόριους αναγνώρισε ότι η απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί. Διαφήμιση Ωστόσο, η TKMS δήλωσε κατόπιν έρευνας ότι δεν έχει υποβληθεί ακόμη προσφορά για υποβρύχια κλάσης U212 CD.Έχει υποβληθεί μόνο μια μη δεσμευτική προσφορά για την αναβάθμιση μέσης διάρκειας ζωής των υφιστάμενων ελληνικών υποβρυχίων.Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η TKMS ανταγωνίζεται τον Γαλλικό Ναυτικό Όμιλο και το μοντέλο Blacksword Barracuda για το νέο πρόγραμμα κατασκευής με την κλάση U212 CD.Η κλάση U212 CD υπηρετεί στο γερμανικό και το Νορβηγικό ,Πολεμικό Ναυτικό. Ο Καναδάς θεωρείται πιθανός πρόσθετος πελάτης. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός για την ελληνική σύμβαση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.