Tελετή Ορκωμοσίας των νέων Αξιωματικών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης παρέστη σήμ ε ρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ...





Την τελετή τίμησε με την παρουσία του, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος επέδωσε και τα ξίφη στους ορκισθέντες Αξιωματικούς.



Παρευρέθησαν επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, οι βουλευτές Γιώργος Φραγγίδης και Θεόδωρος Καράογλου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου-Μακεδονίας/NRDC–GR Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ο Διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, ο Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων Ταξίαρχος Ματθαίος Σαββίδης, αντιπροσωπείες Αξιωματικών των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη Ενώσεων Αποστράτων και συγγενείς των ορκισθέντων.

Ναυτικά μοντέλα



Μετά το πέρας της τελετής, ο κ. Δαβάκης δήλωσε:











«Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια παρευρέθηκα και φέτος, στην τελετή της ορκωμοσίας των νέων Αξιωματικών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.



Καί αυτοί οι νέοι Αξιωματικοί της Τάξεως 2026, καλούνται να συνδυάσουν την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση με τη στρατιωτική ιδιότητα, προκειμένου να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στις Ένοπλες Δυνάμεις.



Παραμένουμε προσηλωμένοι στην έμπρακτη στήριξη του έργου τους. Συγχαρητήρια στους νέους Αξιωματικούς μας, στους καθηγητές και στις οικογένειές τους. Καλή και ευδόκιμη σταδιοδρομία» «Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια παρευρέθηκα και φέτος, στην τελετή της ορκωμοσίας των νέων Αξιωματικών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.Καί αυτοί οι νέοι Αξιωματικοί της Τάξεως 2026, καλούνται να συνδυάσουν την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση με τη στρατιωτική ιδιότητα, προκειμένου να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στις Ένοπλες Δυνάμεις.Παραμένουμε προσηλωμένοι στην έμπρακτη στήριξη του έργου τους. Συγχαρητήρια στους νέους Αξιωματικούς μας, στους καθηγητές και στις οικογένειές τους. Καλή και ευδόκιμη σταδιοδρομία»