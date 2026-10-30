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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ... 30 Οκτωβρίου 1930: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος Υπογράφει με τον ΑΡΧΙΣΦΑΓΕΑ ΚΕΜΑΛ το Σύμφωνο της... ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ!..

Οκτωβρίου 30, 2026

Μόλις 8 χρόνια απο την Μικρασιατική καταστροφή, στις 8 Οκτωβρίου του 1930... Ο Ελ."Βενιζέλος" (στο μέσον χρονικώς της τ...






Μόλις 8 χρόνια απο την Μικρασιατική καταστροφή, στις 8 Οκτωβρίου του 1930...



Ο Ελ."Βενιζέλος" (στο μέσον χρονικώς της τελευταίας ΟΛΕΘΡΙΟΥ τετραετίας του στην κυβέρνηση) και ο Μουσταφά Κεμάλ, ο αιμοδιψής ΣΦΑΓΕΑΣ εκατομμυρίων Ελλήνων, Ποντίων,Αρμ
ενίων, που το αίμα τους δεν είχε ακόμα καλά-καλά "στεγνώσει"...

 ...υπέγραψαν (!) στην Άγκυρα το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας, Ουδετερότητος, Συνδιαλλαγής και Διαιτησίας, με το οποίο διακηρυσσόταν η "ανάγκη" (!!!) ...φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες ...

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