Ο Τραμπ ποτέ δεν έδωσε εντολή να περιοριστεί το στρατιωτικό δίκτυο της SpaceX στην Ουκρανία, λέει ο Λευκός Οίκος

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Παρασκευή στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν έδωσε εντολή να περιοριστεί ...

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Παρασκευή στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν έδωσε εντολή να περιοριστεί το στρατιωτικό σύστημα Starshield στην Ουκρανία, διαψεύδοντας πληροφορία του Reuters σύμφωνα με την οποία μια τέτοια απόφαση προερχόταν από τον Λευκό Οίκο.Το Reuters, το οποίο δεν αποδίδει την εν λόγω απόφαση συγκεκριμένα στον Αμερικανό πρόεδρο, μετέδωσε ότι από τον Λευκό Οίκο φέρεται να έλαβε την εντολή το Πεντάγωνο να επιβραδύνει τις επιχειρήσεις του Starshield.Πρόκειται για τη στρατιωτική εκδοχή του δορυφορικού συστήματος Starlink, το οποίο έχει αναπτύξει η SpaceX του Έλον Μασκ και χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές δυνάμεις για τις επικοινωνίες στο μέτωπο και την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.Οι ικανότητες σύνδεσης στο δίκτυο Starlink της SpaceX στην Ουκρανία ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δύο ημέρες μετά τη διαμαρτυρία του Κιέβου για περιορισμούς στη χρήση αυτού του κρίσιμης σημασίας συστήματος για τον στρατό του.Οι περιορισμοί που επισήμαναν την Τετάρτη ουκρανικές πηγές υπονοούσαν ότι το σήμα μεταξύ ενός δορυφόρου και μιας κεραίας διακόπηκε όταν η τελευταία κινείτο με πάνω από 160 χλμ. την ώρα, περιπλέκοντας ιδιαίτερα τις αποστολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαίτισης και ορισμένα πλήγματα μεσαίου βεληνεκούς.Ο Μασκ δήλωσε την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε επιβράδυνση του Starshield στην Ουκρανία ανήκει στην ευθύνη της αμερικανικής κυβέρνησης και όχι στην ευθύνη της SpaceX. «Κάθε περιορισμός στην ταχύτητα ή στη χρήση αποφασίζεται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον Αμερικανό πρόεδρο», έγραψε στο X.Η ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ διανύει εδώ και λίγες μέρες μια νέα, οξεία κρίση.«Είναι πιο δύσκολο να συνεργαστείς με τον Ζελένσκι παρά με τον Πούτιν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη την Πέμπτη στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax.Ο Τραμπ επιχειρεί να αποδώσει στην Ουκρανία, και στα πλήγματά της κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, την ευθύνη για την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων η οποία προκλήθηκε κυρίως από τον πόλεμο κατά του Ιράν.Η άνοδος των τιμών στην αντλία επηρεάζει τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες δεν διαφαίνονται ευνοϊκές για τον Ντόναλντ Τραμπ και το κόμμα του.