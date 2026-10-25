Όσο απίστευτο κι αν σας φανεί η Samsung πριν γίνει μεγάλη και τρανή πούλαγε... νούντλς!

Tην 1η Μαρτίου του 1938, ο ιδρυτής και πρόεδρος Byung-Chull Lee της Samsung, ξεκίνησε την επιχείρηση στην Νταεγού της Κορέας. Αρχικά, η ...





Tην 1η Μαρτίου του 1938, ο ιδρυτής και πρόεδρος Byung-Chull Lee της Samsung, ξεκίνησε την επιχείρηση στην Νταεγού της Κορέας. Αρχικά, η επιχείρησή του δραστηριοποιούνταν κυρίως στις εξαγωγές, με μόλις 40 εργαζομένους, και πωλούσε λαχανικά, φρούτα και έφτιαχνε νουντλς. Το 1947 ο ιδρυτής μετέφερε τη διεύθυνση της Samsung στη Σεούλ.













Μετά τον πόλεμο της Κορέας ο ιδρυτής της εταιρίας επέκτεινε τις δραστηριότητες στα οικοδομικά υλικά, τις οικοδομές και από το 1969 στα ηλεκτρονικά. Kαθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, η Samsung έθεσε τα στρατηγικά θεμέλια για τη μελλοντική της ανάπτυξη, επενδύοντας στη βαριά, τη χημική και την πετροχημική βιομηχανία. Tην 1η Μαρτίου του 1938, ο ιδρυτής και πρόεδρος Byung-Chull Lee της Samsung, ξεκίνησε την επιχείρηση στην Νταεγού της Κορέας. Αρχικά, η επιχείρησή του δραστηριοποιούνταν κυρίως στις εξαγωγές, με μόλις 40 εργαζομένους, και πωλούσε λαχανικά, φρούτα και έφτιαχνε νουντλς. Το 1947 ο ιδρυτής μετέφερε τη διεύθυνση της Samsung στη Σεούλ.Μετά τον πόλεμο της Κορέας ο ιδρυτής της εταιρίας επέκτεινε τις δραστηριότητες στα οικοδομικά υλικά, τις οικοδομές και από το 1969 στα ηλεκτρονικά. Kαθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, η Samsung έθεσε τα στρατηγικά θεμέλια για τη μελλοντική της ανάπτυξη, επενδύοντας στη βαριά, τη χημική και την πετροχημική βιομηχανία.















Tα τέλη της δεκαετίας του ’70 και οι αρχές της δεκαετίας του ’80 σηματοδότησαν μια εποχή αυξημένης διαφοροποίησης και παγκόσμιας ανάπτυξης για τις κύριες δραστηριότητες της Samsung στον τομέα της τεχνολογίας. Άλλο ένα κύμα ανάπτυξης για τη Samsung οφείλεται στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρονικών. Η Samsung Electronics, ήδη κυρίαρχος κατασκευαστής στην κορεατική αγορά, αρχίζει να εξάγει τα προϊόντα της για πρώτη φορά αυτήν την περίοδο.Tα τέλη της δεκαετίας του ’70 και οι αρχές της δεκαετίας του ’80 σηματοδότησαν μια εποχή αυξημένης διαφοροποίησης και παγκόσμιας ανάπτυξης για τις κύριες δραστηριότητες της Samsung στον τομέα της τεχνολογίας.





Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Samsung προχώρησε στην αναδιάρθρωση της παλιάς επιχείρησης και δραστηριοποιήθηκε σε νέους τομείς, με στόχο να γίνει μία από τις πέντε κορυφαίες εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών στον κόσμο.



Η Samsung με τη μορφή που την ξέρουμε σήμερα ξεκίνησε από την δεκαετία του 90′ και έπειτα, προσπαθώντας να κερδίσει τη μάχη του ανταγωνισμού στο συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της τεχνολογίας.



popaganda.gr