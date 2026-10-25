Παραδοχή Πεζεσκιάν ότι οι Ιρανοί δυσκολεύονται να βρουν τρόφιμα εξαιτίας του πολέμου

Στην έλλειψη τροφίμων που υπάρχει στο Ιράν λόγω του πολέμου αναφέρθηκε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν λέγοντας ότι πολλοί συμπατρ...



Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, από τα οποία σκοτώθηκαν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και πολλοί υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι. Σε αντίποινα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, περιορίζοντας και την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, έναν θαλάσσιο δίαυλο κρίσιμης σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό με πετρελαϊκά προϊόντα. Οι ΗΠΑ απάντησαν αποκλείοντας τα ιρανικά λιμάνια, εμποδίζοντας έτσι τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εμπορικές συναλλαγές της χώρας.



Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο, κατέρρευσε πολύ σύντομα και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι την παραβίασαν. Έκτοτε, οι ΗΠΑ εξαπολύουν σποραδικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους ενώ το Ιράν στοχεύει πλοία που επιχειρούν να περάσουν το Ορμούζ χωρίς την έγκρισή του.

Στην έλλειψη τροφίμων που υπάρχει στο Ιράν λόγω του πολέμου αναφέρθηκε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν λέγοντας ότι πολλοί συμπατριώτες του δυσκολεύονται να τραφούν, λόγω της αυξημένης οικονομικής πίεσης που δέχεται η χώρα του από τις ΗΠΑ.Τις τελευταίες εβδομάδες η Ουάσιγκτον περιόρισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, όμως ενέτεινε την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί ηγέτες λένε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν γίνεται να συνεχιστούν παρά μόνο αν παύσουν οι πιέσεις και οι απειλές εκ μέρους των ΗΠΑ.«Στην κοινωνία μας, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να τραφούν λόγω του πολέμου και των συνθηκών διαβίωσης» εξαιτίας αυτού, είπε ο Πεζεσκιάν σε μια ομιλία του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.Η Τεχεράνη «πρέπει να βγει από αυτήν την κατάσταση, που δεν είναι ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη», συνέχισε ο Πεζεσκιάν, χωρίς να διευκρινίσει το πώς θα γίνει αυτό.Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια περίοδο που εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των βομβαρδισμών. Την Παρασκευή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ είπε ότι τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.«Ακόμη και αν ο εχθρός προχωρήσει σε δράσεις περιορισμένου εύρους, η απάντηση του Ιράν θα είναι κατά πολλές φορές μεγαλύτερη» είπε σήμερα στο πρακτορείο Fars ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης.