Έξι χρόνια πριν... Η τουρκία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τους S-400...!!! Πρώτες δοκιμαστικές βολές στην Σινώπη του ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ Πόντου...!!

Μεταφέραμε στις 3 Οκτωβρίου του 2020



Μέτα την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, η Προεδρία διατηρεί αυστηρό έλεγχο σε τέτοιου έιδους δραστηριότητες. Το έγγραφο που επικαλείται το Turkish Minute ορίζει ότι ένας αξιωματικός του πύργου ενημερώνει τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εξασφαλίζει την έγκριση άδειας από τον ίδιο, δύο ώρες πριν από κάθε πυροβολισμό. Μέτα την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, η Προεδρία διατηρεί αυστηρό έλεγχο σε τέτοιου έιδους δραστηριότητες. Το έγγραφο που επικαλείται το Turkish Minute ορίζει ότι ένας αξιωματικός του πύργου ενημερώνει τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εξασφαλίζει την έγκριση άδειας από τον ίδιο, δύο ώρες πριν από κάθε πυροβολισμό.







Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, η Τουρκία ενεργοποίησε το πυραυλικό αμυντικό σύστημα S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία και το δοκίμασε στα μέσα Οκτωβρίου του 2020 κοντά στην Σινώπη του ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ Πόντου, σε μια ενέργεια που αποσκοπεί να καταστήσει εμφανή την πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα (FOC) του συστήματος.Η αγορά των S-400 από την Τουρκία που παρήγαγε η Ρωσία, μια χώρα που θεωρείται εχθρική από τις ΗΠΑ, είχε προκαλέσει την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Ουάσινγκτον.Οι ίδιες πληροφορίες από το τουρκικό Α/ΓΕΕΘΑ μιλούσαν για 10 αεροπορικούς στόχους τύπου BANSHEE θα αποσταλούν στη σειρά πυραύλων Sinop για χρήση στις δοκιμές του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 μεταξύ Οκτωβρίου 5 και 16 Οκτωβρίου.«Οι δοκιμές πυροβόλων όπλων του συστήματος S-400 θα πυροδοτηθούν στο Sinop Missile Range μεταξύ 05-16 Οκτωβρίου 2020 για να διασφαλιστεί η ικανότητα εμπλοκής του συστήματος, η ​​ικανότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης των ραντάρ του συστήματος, οι δυνατότητες του συστήματος επικοινωνιών, και ο έλεγχος των δυνατοτήτων πυροδότησης και ελέγχου εντολών », έλεγε το έγγραφο.Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η Προεδρία (ο Ερντογάν δηάδή) επέτρεψε την προ-ενεργοποίηση του αμυντικού συστήματος πριν από τις δοκιμές στο Sinop για να δοκιμάσει τις δυνατότητες του ραντάρ κοντά στην Άγκυρα, μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου.