Η Ελλάδα έχει αν ήδη αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την 1η Οκτωβρίου 2026

Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανέλαβε επίσημα από την 1η Οκτωβρίου 2026 η Ελλάδα, ασκώντας για δεύ...



Σε σχετική δήλωσή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η χώρα αναλαμβάνει τα ηνία του Συμβουλίου σε μία από τις κρισιμότερες στιγμές για τη διεθνή κοινότητα, τονίζοντας πως η Ελλάδα θα αξιοποιήσει το διπλωματικό της αποτύπωμα για την ενίσχυση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε αρχές, κανόνες και λειτουργική πολυμέρεια, συμβάλλοντας ενεργά στις ειρηνευτικές προσπάθειες του ΟΗΕ.



Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών / UN Photo Προέλευση: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Εξωτερικών





Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την Ελλάδα προσφέρει μια εξαιρετική πλατφόρμα διεθνούς προβολής και άσκησης πολυμερούς διπλωματίας σε μια περίοδο όπου οι περιφερειακές συγκρούσεις απειλούν την παγκόσμια ισορροπία. Η ρητή επιλογή της Αθήνας να θέσει στην κορυφή της ατζέντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τον σεβασμό της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) συνιστά μια στρατηγικά ορθή κίνηση, η οποία υπενθυμίζει στη διεθνή κοινότητα ότι το διεθνές δίκαιο αποτελεί τον μόνο απαραβίαστο κανόνα σταθερότητας.



Ωστόσο, η διεθνής αξιοπιστία μιας χώρας δοκιμάζεται πρωτίστως στην ικανότητά της να υπερασπίζεται τις ίδιες αρχές στα δικά της σύνορα. Για τη Θράκη και το Αιγαίο, όπου η τουρκική αναθεωρητική ρητορική συνεχίζει να αμφισβητεί συνθήκες, διεθνείς συμβάσεις και κυριαρχικά δικαιώματα, η επίκληση του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και του Δικαίου της Θάλασσας δεν μπορεί να περιορίζεται σε ασκήσεις διπλωματικής ισορροπίας στη Νέα Υόρκη. Το διεθνές κεφάλαιο που αποκτά η Ελλάδα ως προεδρεύουσα χώρα οφείλει να κεφαλαιοποιηθεί έμπρακτα στην αποτροπή των παράνομων διεκδικήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Έβρο, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου δεν υπόκειται σε εκπτώσεις ή πρόσκαιρους συμβιβασμούς.

Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανέλαβε επίσημα από την 1η Οκτωβρίου 2026 η Ελλάδα, ασκώντας για δεύτερη φορά τα σχετικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διετούς θητείας της ως εκλεγμένο μη μόνιμο μέλος.Η άσκηση της προεδρίας συμπίπτει με μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία, καθώς στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων του κορυφαίου οργάνου διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας τίθενται οι εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, η κλιμάκωση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και η ετήσια κοινή συνάντηση με το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης.Κομβικό ρόλο κατά τη διάρκεια του μηνός αποκτά η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με την ελληνική αντιπροσωπεία να επωμίζεται την ευθύνη για τη διαμόρφωση των απαραίτητων συγκλίσεων μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας προς ενίσχυση του κύρους του Οργανισμού.Στο πλαίσιο των εθνικών προτεραιοτήτων, η κεντρική εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας έχει προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου και θα επικεντρωθεί στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια με άξονα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές συνεδρίες για την προστασία των αμάχων και των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και για τον ρόλο των γυναικών στην παγκόσμια ασφάλεια.