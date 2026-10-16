Στο νοσοκομείο ο ιερέας που καταγγέλθηκε για revenge porn - Προς αναβολή η δίκη στο Αυτόφωρο

Προς αναβολή οδεύει η δίκη για τον 68χρονο ιερέα που συνελήφθη στα Γρεβενά έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για rev...



Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξωσυζυγική σχέση του ιερέα που είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και παππούς με την 43χρονη που είναι επίσης παντρεμένη διήρκησε τρία χρόνια με ταξίδια και συνευρέσεις σε διάφορα χωριά της Θεσσαλίας.



Το κινητό τηλέφωνο του ιερέα έχει κατασχεθεί και έχει σταλεί για έλεγχο στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Στο μεταξύ, μετά την καταγγελία, η Μητρόπολη Γρεβενών έθεσε τον ιερέα σε προσωρινή παύση από τα καθήκοντά του.

Προς αναβολή οδεύει η δίκη για τον 68χρονο ιερέα που συνελήφθη στα Γρεβενά έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για revenge porn.Η δίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής είχε προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή (16/10) στο στη 01:00 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, ο ιερέας, αισθάνθηκε αφόρητη ψυχολογική πίεση και αποπειράθηκε να κάνει κακό στον εαυτό του με αποτέλεσμα να μη μπορεί παραστεί στο δικαστήριο.Εκτός από την ενδοοικογενειακή απειλή, η 43χρονη αγιογράφος τον έχει καταγγείλει και για εκδικητική πορνογραφία, υποστηρίζοντας πως ο ιερέας την απείλησε ότι θα δημοσιοποιούσε προσωπικές της φωτογραφίες από ερωτικές συνευρέσεις όταν εκείνη του ζήτησε να διακόψουν την εξωσυζυγική σχέση τους.Από την πλευρά του ο ιερέας που δεν αρνείται ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την καταγγέλλουσα, υποστηρίζει πως έχει πέσει θύμα της 43χρονης καθώς της είχε δώσει 14.000 ευρώ ως προκαταβολή για να φιλοτεχνήσει μια σειρά από αγιογραφίες, τις οποίες δεν παρέλαβε ποτέ. Επιπλέον, ισχυρίζεται πως δεν θα έκανε ποτέ κακό στην 43χρονη και πως όλες οι φωτογραφίες ελήφθησαν με τη συναίνεσή της, στο πλαίσιο της ερωτικής σχέσης που είχαν.