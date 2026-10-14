Κακοκαιρία: «Red Code» σε 8 περιοχές την Τετάρτη και άνεμοι έως 100 χλμ την ώρα





Οι δρόμοι σε αρκετές περιοχές έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, η Τροχαία προχωρά σε εκτροπές κυκλοφορίας, ενώ η ένταση της βροχής προκαλεί σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις. Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» οκτώ περιοχές, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών και θυελλωδών ανέμων.



Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, με νέες ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους που θα φτάνουν σε ριπές τα 90 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα.



Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων, ενώ σε περιοχές της χώρας αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία για λόγους ασφαλείας.



Η ΕΜΥ έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική.



Οι ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το δελτίο, αναμένονται έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 14.10.2026.



Ωστόσο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες και στη συνέχεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα, κυρίως στη Βόρεια Αττική.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ.



Οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα.



Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.









Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων.

Την Περιφέρεια Αττικής.

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Την Περιφέρεια Κρήτης.

την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου.

Την Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου.



Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και προβλημάτων από τους πολύ ισχυρούς ανέμους είναι αυξημένος στις συγκεκριμένες περιοχές.



Το «Red Code» σημαίνει ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση, με προσωπικό και μέσα σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών έκτακτων περιστατικών.



Παράλληλα, δήμοι και περιφέρειες καλούνται να ενεργοποιήσουν τα αρμόδια συντονιστικά όργανα, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν την Αττική το βράδυ της Τρίτης (13.10.2026).Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» οκτώ περιοχές της χώρας, από το μεσημέρι της Τρίτης έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.Η απόφαση αφορά: