Νέα οχυρωματικά έργα στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου... Oι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει

Νέα οχυρωματικά έργα στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ενισχύουν την προστασία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με την ...







Προτεραιότητα οι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή



Στον Έβρο και στα νησιά, η οχύρωση συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Στέλεχος και ο στρατεύσιμος που καλούνται να παραμείνουν σε μια θέση πρέπει να διαθέτουν ουσιαστική προστασία. Η δυνατότητα ασφαλούς παραμονής, ανάπαυσης και υποστήριξης επηρεάζει την αντοχή της μονάδας όσο και η διαθεσιμότητα του οπλισμού της.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκταση των παρεμβάσεων θα αυξηθεί, με στόχο να ενισχυθεί η επιβιωσιμότητα των δυνάμεων. Η κατεύθυνση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για περιοχές όπου η στρατιωτική παρουσία πρέπει να διατηρείται σε υψηλή ετοιμότητα και όπου η ενίσχυση ή η αντικατάσταση προσωπικού σε συνθήκες κρίσης ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες.

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Η προστασία των στρατευσίμων αποτελεί βασική διάσταση του προγράμματος. Η θητεία στην παραμεθόριο συνεπάγεται εκπαίδευση και αποστολές αυξημένης ευθύνης. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει ότι αυτή η ευθύνη συνοδεύεται από υποδομές που περιορίζουν την έκθεση στον κίνδυνο. Η οχύρωση μεταφράζεται σε πρακτική μέριμνα για τον άνθρωπο που βρίσκεται καθημερινά στη θέση άμυνας.

Προτεραιότητα οι άνθρωποι στην πρώτη γραμμήΣτον Έβρο και στα νησιά, η οχύρωση συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Στέλεχος και ο στρατεύσιμος που καλούνται να παραμείνουν σε μια θέση πρέπει να διαθέτουν ουσιαστική προστασία. Η δυνατότητα ασφαλούς παραμονής, ανάπαυσης και υποστήριξης επηρεάζει την αντοχή της μονάδας όσο και η διαθεσιμότητα του οπλισμού της.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκταση των παρεμβάσεων θα αυξηθεί, με στόχο να ενισχυθεί η επιβιωσιμότητα των δυνάμεων. Η κατεύθυνση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για περιοχές όπου η στρατιωτική παρουσία πρέπει να διατηρείται σε υψηλή ετοιμότητα και όπου η ενίσχυση ή η αντικατάσταση προσωπικού σε συνθήκες κρίσης ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΗ προστασία των στρατευσίμων αποτελεί βασική διάσταση του προγράμματος. Η θητεία στην παραμεθόριο συνεπάγεται εκπαίδευση και αποστολές αυξημένης ευθύνης. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει ότι αυτή η ευθύνη συνοδεύεται από υποδομές που περιορίζουν την έκθεση στον κίνδυνο. Η οχύρωση μεταφράζεται σε πρακτική μέριμνα για τον άνθρωπο που βρίσκεται καθημερινά στη θέση άμυνας.

Νέα οχυρωματικά έργα στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ενισχύουν την προστασία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με την επιβίωση των στελεχών και των στρατευσίμων να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, εξελίσσονται σε περισσότερα σημεία και πρόκειται να διευρυνθούν, καθώς οι πρόσφατοι πόλεμοι επιβάλλουν διαφορετική προσέγγιση στην οργάνωση των αμυντικών θέσεων.Η εμπειρία από την Ουκρανία και τις συγκρούσεις στον Κόλπο αναδεικνύει μια ανάγκη που αποκτά επείγοντα χαρακτήρα. Οι δυνάμεις είναι επιβεβλημένο να μπορούν να αντέξουν τα αρχικά πλήγματα, να προστατεύσουν τα Στελέχη τους και να συνεχίσουν την αποστολή τους. Η απόκτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων προϋποθέτει αντίστοιχη επένδυση στις υποδομές που θα επιτρέψουν στο προσωπικό να τα αξιοποιήσει ακόμη και υπό συνεχή πίεση.Όταν drones, πυροβολικό, πύραυλοι και αεροπορικά όπλα απειλούν μια περιοχή, η προστασία δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην αναχαίτιση. Χρειάζονται εγκαταστάσεις σχεδιασμένες για τις σημερινές απειλές, ώστε μια προσβολή να μη μετατρέπεται αυτομάτως σε απώλεια προσωπικού και εξουδετέρωση της μονάδας.