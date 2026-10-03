Τον ξεφτίλισαν... Ψαράδες σε Τσίπρα: «Για κάθε τρεις υπάρχουν 400 Τούρκοι, φταίτε κι εσείς που λέτε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα»

Το σοβαρό πρόβλημα με τους Τούρκους συναδέλφους τους αλλά και με το τουρκικό λιμενικό τόνισαν Έλληνες αλιείς στον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., Α...



Οι ψαράδες αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσουν τους και να αυξήσουν τις τράτες και τα καΐκια που παραμένουν σταθερά μπαρκαρισμένα μπροστά από την πλατεία Αριστοτέλους. Οι ψαράδες αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσουν τους και να αυξήσουν τις τράτες και τα καΐκια που παραμένουν σταθερά μπαρκαρισμένα μπροστά από την πλατεία Αριστοτέλους.

Το σοβαρό πρόβλημα με τους Τούρκους συναδέλφους τους αλλά και με το τουρκικό λιμενικό τόνισαν Έλληνες αλιείς στον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα με τον οποίο συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.«Φταίτε κι εσείς που λέτε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα», είπαν αλιείς στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραδέχτηκε πως το πρόβλημα είναι διογκωμένο. «Για κάθε τρεις Έλληνες ψαράδες, υπάρχουν 400 Τούρκοι», πρόσθεσαν.«Το κόστος ενίσχυσης των αλιέων για τον προϋπολογισμό δεν είναι μεγάλο. Η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τους αλιείς», δήλωσε αργότερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μάλιστα, απηύθυνε πρόσκληση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί τους ψαράδες το Σάββατο (03.10.2026).Για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, οι ψαράδες βρέθηκαν στην παλιά παραλία, στο ύψος της οδού Αριστοτέλους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται στα όριά τους και στο πλαίσιο αυτό εξέθεσαν όλα τους τα προβλήματα – κυρίως το κόστος των καυσίμων – στον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έμεινε στο σημείο για περισσότερο από μιάμιση ώρα και συζήτησε μαζί τους.Ο κ. Τσίπρας, μάλιστα, με τη συνοδεία του προέδρου των Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, Κώστα Νταουλτζή, φιλοξενήθηκε σε μηχανότρατα και συνέχισε την κουβέντα του με τους αλιείς.«Ο πολιτικός, κάνει τον γιο του πολιτικό, κι ο γιατρός, γιατρό. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά μας ψαράδες», τόνισαν, μεταξύ άλλων, οι αλιείες, λέγοντας παράλληλα πως ασφυκτιούν από την ακρίβεια του πετρελαίου το οποίο είναι, όπως είπαν: το ακριβότερο της Ευρώπης.«Η μία λύση είναι να μειώσουμε την τιμή από το διυλιστήριο, στην αντλία. Η δεύτερη είναι να αυξήσουμε την επιδότηση», τόνισε σχετικά ο κ. Τσίπρας.«Αυτή τη στιγμή δεν έχουν παρθεί μέτρα για να προστατεύσουν τους αλιείς από τις τρομακτικές αυξήσεις στα καύσιμα», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.«Πάντως, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε», συμπλήρωσε για να… πετάξει αργότερα και το «καρφί» του στην κυβέρνηση: «Υπάρχουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις αλλά κατέληξαν σε ”φραπέδες” και ”χασάπηδες”, από το πελατειακό κράτος».