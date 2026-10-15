Τα κεφάλια πάλι μέσα... Νέo κύμα κακοκαιρίας με βροχές σε Αττική, Εύβοια και άλλες 6 περιοχές την Παρασκευή

newsit.gr_ Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το απόγευμα της Παρασκευής (16.10.2026), με βροχές και καταιγίδες σε ...



Πότε θα υποχωρήσει η κακοκαιρία



Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, από τις 05:00 έως τις 06:00, στις περιοχές από τη Μαγνησία μέχρι και τις Κυκλάδες.



Μέχρι νωρίς το μεσημέρι, οι βροχές στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει, καθώς το μέτωπο θα κινηθεί προς τα Δωδεκάνησα, όπου επίσης αναμένεται να εξασθενήσει γρήγορα.



Έτσι, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου ο καιρός θα έχει βελτιωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με το νέο κύμα κακοκαιρίας να αποχωρεί γρήγορα.

newsit.gr_Όπως εξηγεί η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου στο newsit.gr, το νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει κυρίως τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Το Σάββατο (17.10.2026) τα φαινόμενα θα κινηθούν προς τα Δωδεκάνησα, πριν εξασθενήσουν γρήγορα.«Προ των πυλών είναι μία νέα κακοκαιρία από αύριο, σύντομη και μικρότερης δυναμικής από αυτήν που μόλις σάρωσε τη χώρα. Δυστυχώς, όμως, θα χτυπήσει και πάλι παρόμοιες περιοχές, δηλαδή περιοχές που επλήγησαν και από την προηγούμενη κακοκαιρία, με καταστροφικές εικόνες και πλημμύρες», αναφέρει χαρακτηριστικά η Χριστίνα Ρήγου.Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την κακοκαιρίαΣύμφωνα με την πρόγνωση, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από το απόγευμα της Παρασκευής έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, κυρίως στις περιοχές της ανατολικής Ελλάδας και του Αιγαίου.Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Αττική, η Ανατολική Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες. Το πρωί του Σαββάτου η κακοκαιρία θα επηρεάσει και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά.Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα δεν αναμένονται βροχές και ο καιρός θα είναι γενικά καλός.Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ κατά την προηγούμενη κακοκαιρία είχαν φτάσει τα 9 με 10 μποφόρ. Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Κεντρικής Στερεάς, μεταξύ άλλων στον Παρνασσό και το Πήλιο.Στην Αττική, οι πρώτες βροχές αναμένονται το απόγευμα της Παρασκευής και αρχικά θα είναι ασθενείς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο, αναμένεται να εκδηλωθούν καταιγίδες στο Λεκανοπέδιο.Η βελτίωση του καιρού θα έρθει γρήγορα, καθώς από το πρωί του Σαββάτου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν.«Για την Αττική θα αρχίσει να βρέχει αύριο, την Παρασκευή, το απόγευμα ασθενώς και αναμένονται καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Λεκανοπέδιο. Αλλά γρήγορα το πρωί ο καιρός θα βελτιωθεί. Γι’ αυτό λέμε ότι είναι ένα γρήγορο πέρασμα», σημειώνει η Χριστίνα Ρήγου.