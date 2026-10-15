«Ρίξε τους τόνους με τον Τραμπ» το μήνυμα που θα στείλουν οι Ευρωπαίοι στον Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής

Να ρίξει τους τόνους και να περιορίσει τη δημόσια κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να καλέσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον Βολ...



Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times την Τετάρτη, ο Ζελένσκι επέκρινε την πρόσφατη συμφωνία του Τραμπ με τη Ρωσία για το ντίζελ, καταδίκασε την «επικίνδυνη» απόσυρση της αμερικανικής υποστήριξης σε επίπεδο πληροφοριών και υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αισθάνεται έλξη προς τους αυταρχικούς ηγέτες και τους υπερπλούσιους.



Η ιδιαίτερα ωμή αποτίμησή του αιφνιδίασε τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι θα συναντήσουν τον Ζελένσκι την Παρασκευή στις Βρυξέλλες και αναμένεται να τον καλέσουν να μετριάσει τη ρητορική του, σε κατ' ιδίαν συζητήσεις που θα έχουν μαζί του. Τρεις αξιωματούχοι που έχουν ενημερωθεί για την προετοιμασία της συνόδου ανέφεραν ότι το μήνυμα των 27 ηγετών θα είναι υποστηρικτικό, αλλά ταυτόχρονα σαφές και αυστηρό.



«Μπορεί να είναι αλήθεια (αυτά, που λέει ο Ζελένσκι), αλλά δεν χρειάζεται πάντα να λέγονται δημοσίως», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.



Η νέα κρίση στις σχέσεις Ουάσινγκτον και ΚιέβουΗ ανακοίνωση του Τραμπ ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ, η πίεση της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων και οι αμερικανικές προτάσεις για την αποδέσμευση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων έχουν προκαλέσει τη σοβαρότερη κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών από τότε που ο Τραμπ επέπληξε δημοσίως τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, την περασμένη χρονιά.



Η επιδείνωση των σχέσεων των δύο κυβερνήσεων φέρνει σε δύσκολη θέση τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας, οι οποίοι εξακολουθούν να βασίζονται στις ΗΠΑ για κρίσιμη αμυντική υποστήριξη και πληροφορίες.



«Θέλουμε να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία και χαίρομαι που ο Ζελένσκι θα είναι μαζί μας αύριο», δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. «Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να στηρίξουμε την Ουκρανία. Παραμένει σταθερή πεποίθησή μου ότι δεν υπερασπιζόμαστε απλώς την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά την πολιτική τάξη της Ευρώπης, η οποία αυτή τη στιγμή δέχεται έντονες πιέσεις από τη Ρωσία σε κάθε επίπεδο», πρόσθεσε.



Οι ΗΠΑ δεν παρέχουν πλέον οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία και προμηθεύουν μόνο όπλα που πληρώνονται από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Οι αμερικανικές πληροφορίες, ωστόσο, παραμένουν κρίσιμης σημασίας για την ικανότητα της χώρας να αμύνεται απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις και να πλήττει στόχους στο έδαφος της Ρωσίας.



Πιο επικριτικός τόνος από τους ΕυρωπαίουςΚατά τις προηγούμενες κρίσεις στην «ταραχώδη» σχέση Ζελένσκι και Τραμπ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν επιδιώξει να καθησυχάσουν τον Ουκρανό πρόεδρο και είχαν ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να πείσουν τον Τραμπ να συνεχίσει να τον στηρίζει.



Αυτή τη φορά, πολλοί σχεδιάζουν να υιοθετήσουν ελαφρώς πιο επικριτικό τόνο προς τον Ζελένσκι στη συνάντηση της Παρασκευής, χωρίς να αποσύρουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Η στάση τους υπαγορεύεται από την ευθραυστότητα των διατλαντικών σχέσεων και τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων.



«Πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή στο παρελθόν υπήρξαν στιγμές προκλήσεων και δυσκολιών, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν μέσω της κατάλληλης προσέγγισης και επαφής με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν, όταν ρωτήθηκε για τη στάση του Τραμπ απέναντι στον πόλεμο. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό θα συνεχιστεί».





Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στον πόλεμο. «Ασφαλώς έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις σε σύγκριση με τις ΗΠΑ», δήλωσε ερωτηθείσα για την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου. «Θεωρούμε ότι πρέπει να πιέσουμε τον επιτιθέμενο να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, όχι το θύμα. Η άσκηση πίεσης στην Ουκρανία δεν είναι η σωστή προσέγγιση».

Να ρίξει τους τόνους και να περιορίσει τη δημόσια κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να καλέσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι οι ολοένα πιο ευθείες τοποθετήσεις του μπορεί να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου.