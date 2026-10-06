O Ρούμπιο στην Ελλάδα... και «κλειδώνουν» 20 + 20 = 40 ελληνικά F-35 μαζί μετα υπερσύγχρονα όπλα τους! Πολύ κλάμα στην τουρκία...

Πέραν του συμβολισμού εκ του γεγονότος ότι είναι η πρώτη φορά που η επίσκεψη στην περιοχή δεν είναι διπλή, δηλαδή ο Ρούμπιο δεν θα πάει σ...

Πέραν του συμβολισμού εκ του γεγονότος ότι είναι η πρώτη φορά που η επίσκεψη στην περιοχή δεν είναι διπλή, δηλαδή ο Ρούμπιο δεν θα πάει στην Άγκυρα όπως συνήθιζαν μέχρι τώρα ΥΠΕΞ και Πρόεδροι των ΗΠΑ με κάθε τους επίσκεψη στην μια ή στην άλλη πρωτεύουσα, τα αντικειμενικά αποτέλέσματα είναι αυτά που ταράζουν τους απέναντι.

Την οριστικοποίηση της προμήθειας επιπλέον μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 από την Αθήνα σηματοδοτεί η έλευση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα, μοναδικό σταθμό της περιοδείας του στην ευρύτερη περιοχή.

Με δεδομένο ότι η πρόσκτηση 20 ελληνικών F-35A Lightning II με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 20, αναμένεται να ενισχύσει καταλυτικά την ελληνική υπεροπλία πάνω από το Αιγαίο ως όπλα στρατηγικού χαρακτήρα, τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Επιστολές πρόσκτησης

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφούν οι σχετικές «επιστολές πρόσκτησης» που θα «κλειδώνουν» την συμφωνία για είκοσι επιπλέον F-35, την ώρα που η Πολεμική Αεροπορία προτίθεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για έξι προηγμένα όπλα: τους πυραύλους αέρος-αέρος AIM-120D AMRAAM, AIM-260 JATM και AIM-9X Sidewinder, τον αντιπλοϊκό AGM-84 Harpoon, τον πύραυλο cruise μακρού πλήγματος AGM-158 JASSM-ER και την κατευθυνόμενη βόμβα GBU-53/B StormBreaker.

Σημειωτέον ότι το πρώτο F-35 αναμένεται να παραδοθεί στην Πολεμική Αεροπορία το 2028, ενώ πιστοποιημένα συστήματα που φιλοδοξεί να προμηθευτεί η Αθήνα δεν αποκλείεται να ενσωματωθούν και στα ελληνικά F-16 Viper.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή αποδοχής (LOA) υπογράφηκε και απεστάλη στην αμερικανική πλευρά τον Ιούλιο του 2024 και προέβλεπε αρχικά την πρόσκτηση 20 F-35A Lightning II, με κόστος 3,47 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ζητούμενο, πάντως, για την ελληνική πλευρά είναι η επαναβεβαίωση του εξαιρετικά υψηλού επιπέδου των διμερών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ να ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών αμυντικών υποδομών, ιδίως σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Υπό αυτό το πρίσμα, «η Ελλάδα βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε» τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, αναχωρώντας χθες με προορισμό το Ρέικιαβικ, ενώ τυχόν νέες στρατιωτικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών έχουν προκαλέσει προβληματισμό και στην Άγκυρα.

Νευρικότητα στην Άγκυρα

Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των αμερικανικών F-35 μοιάζει να ξεθωριάζει ενόψει των Ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Πόσο μάλλον όταν η τουρκία δεν μπορεί (ή δεν θέλει τελικά) να ξεφορτωθεί τους s-400 της αγαπημένης της Ρωσίας.

Με την προσοχή της γειτονικής χώρας τεταμένη αναφορικά με το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα, την παράταση στην εκκρεμότητα με την τουρκική παραγγελία μαχητικών πέμπτης γενιάς επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας πως «παίρνει περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε» και μαζί και το τουρκικό αδιέξοδο.

Το δεδομένο είναι ότι αυτές τις ώρες στην τουρκία πέφει πολύ κλάμα και πολλές κατάρες από το κακό που τους βρήκε. Είχαν χάσει έτσι κι αλλιώς τον ύπνο τους με τα rafαλε και τα viper στους ούρανούς, τώρα με την επερχόμενη έλευση των f-35 ο νευρικός κλονισμός είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο.