Μια από τα ίδια... Τον έφεραν στην Κύπρο για πέντε διαρρήξεις, αλλά το Δικαστήριο είπε «όχι» στην κράτησή του και αφέθηκε ελεύθερος

Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα, Κυριακή, ο 44χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος εκδόθηκε στην Κύπρο από την Ελλάδα και συνελήφθη το βράδυ της Παρασ...

Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα, Κυριακή, ο 44χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος εκδόθηκε στην Κύπρο από την Ελλάδα και συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού χθες Σάββατο, όπου οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού ζήτησαν την κράτησή του για σκοπούς διερεύνησης πέντε υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών.Στο αίτημα κράτησης έφερε ένσταση ο δικηγόρος του. Μετά από μαραθώνια δικαστική διαδικασία, το Δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του για σήμερα και τελικά απέρριψε το αίτημα των ανακριτών, κρίνοντας ότι δεν προκύπτει αναγκαιότητα για την κράτηση του 44χρονου.Ως εκ τούτου, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος.Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, οι πέντε υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2010 έως 2013 και αφορούν υποστατικά σε Λεμεσό, Λευκωσία και Πάφο.Σε μία από τις υποθέσεις, οι δράστες φέρονται να εισήλθαν σε ταξιδιωτικό γραφείο και, αφού άνοιξαν τρύπα στον τοίχο, να πέρασαν σε παρακείμενο ταχυδρομικό υποκατάστημα, από όπου κλάπηκε χρηματικό ποσό και άλλη περιουσία.Σε άλλη υπόθεση, οι δράστες φέρονται να εισήλθαν σε κοσμηματοπωλείο μέσω παρακείμενου υποστατικού και να έκλεψαν κοσμήματα μεγάλης αξίας. Οι υπόλοιπες υποθέσεις αφορούν απόπειρες ή διαρρήξεις υποστατικών, με τους ανακριτές να έχουν εξασφαλίσει, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης που παρουσίασαν στο Δικαστήριο, επιστημονική μαρτυρία που συνδέει τον 44χρονο με σκηνές των αδικημάτων.Εναντίον του είχαν εκδοθεί δικαστικά εντάλματα σύλληψης, ενώ τα στοιχεία του είχαν καταχωριστεί στον κατάλογο stop-list. Ο εντοπισμός του έγινε στην Ελλάδα αφότου αφέθηκε ελεύθερος από ποινική υπόθεση που είχε. Ακολούθως έγινε η διαδικασία έκδοσής του στην Κύπρο.