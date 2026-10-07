Συνεκπαιδεύσεις Εθνικής Φρουράς με τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Εθνοφρουράς του New Jersey

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας της Εθνικής Φρουράς με τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, πραγματοποιήθ...



Κυβερνοάμυνα – Cyber Security Training Activity



Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μονίμων Υπαξιωματικών -Common Faculty Development Instructor Course (CFDIC)



Ηγεσίας Μονίμων Υπαξιωματικών – Basic Leadership Course



Παροχή Α΄ Βοηθειών στο Πεδίο της Μάχης – Tactical Combat Casualty Care Tier 1 (TCCC)



Η Εθνική Φρουρά επενδύει στην εκπαίδευση και συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού της, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί βασικό πυλώνα διατήρησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας της Εθνικής Φρουράς με τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα αριθμός κοινών εκπαιδεύσεων προσωπικού των δύο χωρών, που αφορούσαν τους παρακάτω τομείς :Στρατιωτικές Πληροφορίες – Intelligence Fundamentals Course