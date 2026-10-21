ΕΛΕΟΣ! Η τουρκία εξέδωσε NATVEX ότι μας έδωσε την έγκρισή της να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο...!!!

Η Αγκυρα δεν αρκείται στην ανακοίνωση των ερευνών του πλοίου, αλλά επισημαίνει ότι οι σχετικές δραστηριότητες έχουν λάβει την έγκριση τω...



Την προηγούμενη εβδομάδα η Αγκυρα είχε εκδώσει δύο διαδοχικές αντι-NAVTEX για την ίδια περιοχή αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ανατολική Μεσόγειο.





Η Αγκυρα δεν αρκείται στην ανακοίνωση των ερευνών του πλοίου, αλλά επισημαίνει ότι οι σχετικές δραστηριότητες έχουν λάβει την έγκριση των αρμόδιων τουρκικών αρχών, επιχειρώντας να κατοχυρώσει στην πράξη τις αξιώσεις της περί δικαιοδοσίας σε θαλάσσιες περιοχές όπου καταγράφονται αντικρουόμενες διεκδικήσεις.