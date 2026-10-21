Για την ΕΝΩΣΗ και μόνο... 21 Οκτωβρίου 1931: Πραγματοποιείται η Οκτωβριανή Εξέγερση στην Κύπρο

Το απόγευμα και το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου 1931, η οργή των Ελλήνων Κυπρίων κατά της βρετανικής αποικιοκρατίας έφτασε στο απόγειό της. ...



Οι Βρετανοί κατέστειλαν βίαια την εξέγερση φέρνοντας στρατιωτικές ενισχύσεις. Ο απολογισμός ήταν 15 νεκροί Κύπριοι, εκατοντάδες τραυματίες και μαζικές εξορίες πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών.

Μετά την εξέγερση, οι Βρετανοί επέβαλαν ένα σκληρό, δικτατορικό καθεστώς λογοκρισίας και καταπίεσης, γνωστό ως «Παλμεροκρατία» (από το όνομα του επόμενου κυβερνήτη, Ρίτσμοντ Πάλμερ), καταργώντας το Νομοθετικό Συμβούλιο και απαγορεύοντας τα κόμματα και την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας. Μετά την εξέγερση, οι Βρετανοί επέβαλαν ένα σκληρό, δικτατορικό καθεστώς λογοκρισίας και καταπίεσης, γνωστό ως «Παλμεροκρατία» (από το όνομα του επόμενου κυβερνήτη, Ρίτσμοντ Πάλμερ), καταργώντας το Νομοθετικό Συμβούλιο και απαγορεύοντας τα κόμματα και την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας.

Οι Βρετανοί κατέστειλαν βίαια την εξέγερση φέρνοντας στρατιωτικές ενισχύσεις. Ο απολογισμός ήταν 15 νεκροί Κύπριοι, εκατοντάδες τραυματίες και μαζικές εξορίες πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών.

Το απόγευμα και το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου 1931, η οργή των Ελλήνων Κυπρίων κατά της βρετανικής αποικιοκρατίας έφτασε στο απόγειό της. Μετά από μια αυθόρμητη και ογκώδη πορεία χιλιάδων διαδηλωτών στη Λευκωσία, το πλήθος περικύκλωσε το Αγγλικό Κυβερνείο και, μετά από συγκρούσεις με την αστυνομία, το παρέδωσε στις φλόγες.Η Αφορμή δόθηκε με την παραίτηση των Ελλήνων μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου και την φλογερή ομιλία του Μητροπολίτη Κιτίου Νικόδημου Μυλωνά, ο οποίος κήρυξε την ανυπακοή στους αποικιοκράτες.Μετά το κάψιμο του Κυβερνείου, οι ταραχές επεκτάθηκαν γρήγορα τις επόμενες ημέρες σε όλες τις μεγάλες πόλεις (Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα) και στην ύπαιθρο της Κύπρου.