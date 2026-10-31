«Χωριάτικο»: Άφαντη παραμένει η γυναίκα-«σκιά» του ''Mr Χωριάτικο'' – Πώς εξαφανίστηκε η 43χρονη από τη Ρωσία – ΒΙΝΤΕΟ

Την ώρα που όλο και περισσότερα στοιχεία για το μεγάλο κύκλωμα με επικεφαλής τον “Mr Χωριάτικο” έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ένα ...



Από μαρτυρίες και έγγραφα που αποκαλύπτουν την ανεξέλεγκτη δράση της οργάνωσης στη Ρόδο. Στο κύκλωμα δεν έφταναν μόνο οι παραλίες του νησιού, ήθελαν και πλωτό εστιατόριο. Όμως και εδώ φαίνεται πως δεν ακολουθήθηκε η νομιμότητα. Το καλοκαίρι του 2025, η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ζήτησε να απομακρυνθεί η συγκεκριμένη πλωτή επιχείρηση.



«Ο χώρος εγκατάστασης της πλωτής κατασκευής βρίσκεται εντός του οριοθετημένου και ελεγχόμενου αρχαιολογικού χώρου. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την άμεση απομάκρυνση της τρίσταθμης πλωτής κατασκευής» αναφέρεται σε έγγραφο. Όμως η επιχείρηση λειτούργησε και το 2026.



Επίσης η επιχείρηση, στον Ναυτικό Όμιλο της Ρόδου, ήταν μία από τις πιο χρυσοφόρες του κυκλώματος. Πριν από λίγα 24ωρα σφραγίστηκε. Έκοβε χρήμα όλο το καλοκαίρι, αλλά σφραγίστηκε μετά το τέλος της σεζόν. Και φαίνεται ότι δεν ήταν η μοναδική περίπτωση.

Την ώρα που όλο και περισσότερα στοιχεία για το μεγάλο κύκλωμα με επικεφαλής τον “Mr Χωριάτικο” έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ένα πρόσωπο που ίσως είναι και πρόσωπο – “κλειδί”, εξακολουθεί να είναι εκτός κάδρου των ερευνών, καθώς έχει εξαφανιστεί. Πρόκειται για μία γυναίκα ρωσικής καταγωγής, η οποία θεωρείται κάτι σαν “σκιά” του αρχηγού της εγκληματικής ομάδας.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Star, η γυναίκα – «σκιά» του «Mr Χωριάτικο», μια 43χρονη από τη Ρωσία, η γνωστή στο κύκλωμα ως Εκατερίνα, παραμένει άφαντη. Ήταν μαζί του ένα 24ωρο πριν εντοπιστεί στα Γιάννενα ο “Mr Χωριάτικο”. Είχε πάει μαζί της για φαγητό στους Αγίους Θεοδώρους, για να μπερδέψει την Ασφάλεια που τον παρακολουθούσε, θέλοντας να δείξει ότι δεν έχει σκοπό να φύγει εκτός χώρας.Όμως, εκείνη την ημέρα φέρεται να έδωσε εντολή στη συγκεκριμένη γυναίκα να απομακρύνει από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων το όχημά του και να επιστρέψει στην Αθήνα, όπως και έγινε. Η Ασφάλεια την ακολούθησε και είδε ότι ήταν μόνη της και ότι είχαν… χάσει τον Mr Χωριάτικο. Εκείνος είχε κερδίσει χρόνο, φτάνοντας έως την Αμφιλοχία, και εκείνη εξαφανίστηκε.